Lillard s trojko v zadnji sekundi prinesel zmago Milwaukeeju

Gosti so v Milwaukeeju še dobrih 11 sekund pred koncem podaljška vodili za šest točk, ko so se gostitelji s trojko Brooka Lopeza približali, Sacramentov De'Aaron Fox je zgrešil enega od dveh prostih metov, Damian Lillard pa je s spektakularno trojko zapečatil končni izid. "Svoj najboljši met sem zadel prav ob zadnjem košu na tekmi," se je po zmagi smejalo Lillardu. Ta je pred tem dosegel le devet od svojih 23 poskusov iz igre na poti do 29 točk.

"Ekipa se je kar naprej borila. Najboljša poteza večera je bila gotovo Brookova trojka, s katero nam je priigral sploh priložnost. Ko sem videl ta odprt prostor, sem ga hotel dobro izkoristiti, to je prostor, v katerem živim," je o razburljivi končnici dodal Lillard. Prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo je za Bucks dodal trojni dvojček in zbral 27 točk ter po deset skokov in podaj.