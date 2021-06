Bo Dončić moči združil z enim prvih zvezdnikov lige NBA?

Ostali ameriški mediji so novico pograbili z obema rokama in člana druge idealne peterke v tej sezoni nemudoma začeli seliti drugam. Med najbolj omenjenimi je možnost, da bi Lillard utegnil moči združiti z Luko Dončićem pri Dallas Mavericks.

Kot poroča Yahoo Sports , je Lillard, čeprav je med navijači izjemno priljubljen, izgubil potrpljenje in si želi odhoda, ker se franšiza iz sezone v sezono ne uspe vmešati v boj za najvišja mesta. Odkar je član Portlanda, se je z ekipo le enkrat uspel prebiti v konferenčni finale, ko so jih s 4:0 premagali kasnejši prvak Golden State Warriors.

Luka Dončić (številka 77) in Damian Lillard (številka 0) sta ključni orožji Dallas in Portlanda.

Pričakuje se, da bomo v franšizi iz Teksasa letos priča tektonskim spremembam, saj si njen lastnik Mark Cuban ne želi zapravljati časa, ko ima v svojih vrstah enega najboljših košarkarjev na svetu, in si želi čim prej želi konkurirati za naslov. Del sprememb je bila tudi menjava glavnega trenerja – Jason Kidd je zamenjal Ricka Carlisleja, ki je sicer odstopil sam, – legendarni Dirk Nowitzki pa je postal eden najtesnejših Cubanovih svetovalcev.

Prvi cilj Dallasa pa je, da ob bok Dončiću dodajo vsaj še enega superzvezdnika. To so želeli storiti že s Kristapsom Porzingisom, ki so ga pripeljali iz New Yorka, a je Latvijec doslej vselej zatajil, ko je bilo najbolj pomembno, obenem pa ima še velike težave s poškodbami. Zato ne čudi, da vse več medijev poroča, da je prav Porzingis prvi kandidat za odhod oziroma za to, da bo del zamenjave, ki bo v nasprotno smer pripeljala Lillarda.

A največ bo odvisno od tega, kaj si bo želel Lillard. Košarkar bi namreč moral sam pritisniti na vodstvo za zdaj še svoje franšize, da ga pošlje prav v Dallas, saj je trenutno na trgu kar nekaj ekip, ki lahko Portlandu ponudijo več kot Mavericksi.

Če bi do tega zares prišlo, bo zelo zanimivo videti, komu oziroma čemu se bodo pri Dallasu pripravljeni odreči. Najbolj verjetno bo to Porzingis z dodanimi izbori na naboru (omenja se prva izbora leta 2025 in 2027) ali pa še nekaj igralcev, med katerimi se omenja Josha Richardsona, Maxija Kleberja in Dwighta Powella.