Lillard z Giannisom in novimi soigralci prvič proti nekdanjim

Damian Lillard je eden najboljših košarkarjev v zgodovini Portlanda. V dresu Trail Blazersov je zaigral na 769 tekmah. V povprečju je na tekmo dosegal 25 točk, štiri skoke in sedem podaj. Tam je osvojil naziv novinca leta, sedemkrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, enkrat je bil izbran v idealno peterko rednega dela sezone, kljub temu pa je v 11 sezonah to moštvo uspel pripeljati le do enega finala na zahodu. Leta 2019 so nekonkurenčne Blazerse zlahka odpihnili zvezdniki iz Golden Statea (4-0), v minulih sezonah pa je bilo vse bolj jasno, da Portland razmišlja o prihodnosti brez njega, in sledil je odhod v mrzli Milwaukee.