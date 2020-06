Lillard ni za nadaljevanje NBA sezone: Howardove in Irvingove skrbi so upravičene

Tekme v ligi NBA so bile nazadnje odigrane 11. marca, preden je bila prekinjena zaradi okužbe francoskega centra Utaha Rudyja Goberta z virusom SARS-CoV-2, vse skupaj pa naj bi se končno nadaljevalo 30. julija v Orlandu. A številni znani košarkarji, celo največji zvezdniki lige NBA, so v preteklih dneh, ko je tudi uradno postalo jasno, da se bo tekmovalna sezona nadaljevala, izrazili hude pomisleke.

"Sem proti odhodu v Orlando. Nekaj mi smrdi.... Sem proti rasizmu in za spremembe v družbi sem se pripravljen odreči vsemu, kar imam,"je med drugim dejal Kyrie Irving. Tako, oziroma podobno, razmišlja tudi košarkar PortlandaDamian Lillard. "Mislim, da imata Kyrie Irving in Dwight Howardpovsem prav. Naša srca so z ljudmi, ki trpijo. Čutim, da bi moral biti del te borbe, ki v ZDA vlada zadnji mesec. Če bi se sezona v NBA nadaljevala, bi se fokus preselil drugam in to ne bi bilo prav," je za ESPN razpredal Lillard, ki je pred divjanjem koronavirusa staknil hujšo poškodbo, ki jo je pozdravil ravno med prisilnim tekmovalnim odmorom.