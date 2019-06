Lisčeva pred EP sporoča: Ne bojimo se nikogar, nas pa se bi se morali vsi bati

"Vse punce smo komaj čakale Evropsko prvenstvo. Končno smo prišle do začetka prvenstva. Začele smo nekoliko prej kot ostale reprezentance in oddale dober mesec priprav. Nič me ne skrbi. Poznamo se, uigrale smo se. Večina igra skupaj v reprezentanci že dlje časa," je v pogovoru za 24ur.com pojasnila Eva Lisec , na katero selektor Damir Grgić resno računa. Čeprav šteje vsega 24 let, pa sodi med bolj izkušena dekleta v naši reprezentanci. Njena vloga bo drugačna kot na prvenstvu v Pragi pred dvema letoma.

To, da ima Slovenija rahel deficit pod obema obročema, Lisčevo niti najmanj ne skrbi. "Če pogledamo naše fante na EP, ko so osvojili zlato, so imeli dva ključna igralca Dončić-Dragić. Na centru so bili nekoliko slabši, a so še vedno lahko zmagali. Še zmeraj so igrali boljše od reprezentanc s klasičnimi centri. Če bi bila to neka velika skrb, bi se to pokazalo že na pripravljalnih tekmah. S Kitajkami smo se borile, pa so bile zelo visoke," je še izpostavila Eva Lisec. Ta je razkrila tudi to, da so njene sanje uvrstitev na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, kamor potuje prvih šest reprezentanc Eurobasketa 2019. "Moje osebne sanje so kvalifikacijski turnir. Če pa gremo nekoliko skromneje: napredovanje iz skupine bi bilo super, prvo mesto bi bilo čudovito, da se uvrstimo neposredno med najboljših osem, kar bi bil zgodovinski uspeh," je zaključila Lisčeva, ki v slovenski reprezentanci nastopa na položaju centra.