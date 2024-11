Lisec: Cilj sta dve zmagi, a morebitna neuvrstitev na EP ne bi bila tragedija

Glede na zahtevnost bližajočih se tekem s Finsko v gosteh in Madžarsko doma je jasno, da morajo Slovenke za uvrstitev na prvenstvo stare celine zmagati omenjena dvoboja. Po besedah ene od najizkušenejših članic reprezentance Eve Lisec je zato cilj jasen: "Če želimo razmišljati o uvrstitvi na evropsko prvenstvo, potem je cilj premagati tako Finke kot Madžarke. A zavedamo se, da nas čakata zelo zahtevni preizkušnji," je v pogovoru z domačimi predstavniki medijev uvodoma poudarila Liščeva in nadaljevala:

Pomlajena slovenska ženska košarkarska reprezentanca ima po dveh odigranih kvalifikacijskih dvobojih polovičen izkupiček zmag in porazov. Zanesljiv uvodni poraz na Madžarskem (51:70) so naše košarkarice delno izničile nekaj dni pozneje z domačo zmago nad bolgarsko izbrano vrsto (78:63).

"Priprave na tekmi potekajo po ustaljenem programu. V nedeljo smo se zbrale v polnem številu in od takrat so v naših mislih zgolj Finke in Madžarke. Verjamem, da lahko ob dobri igri premagamo obe reprezentanci in da z neprepričljivo predstavo lahko izgubimo na obeh tekmah. Da so nihanja v igri v tem trenutku zaradi neizkušenosti naših mlajših igralk nekaj normalnega, ni treba izgubljati besed. Ko pa k temu dodamo še odsotnost naše izkušene kapetanke Teje Oblak, bo naša naloga še toliko bolj otežena. Prepričana pa sem, da s pristopom in izkazano željo ne bomo razočarale," pravi Eva Lisec, ki o morebitni neuvrstitvi na EP na razmišlja kot o veliki tragediji.

"Morate vedeti, da se večina naših igralk v svoji reprezentančni karieri še ni znašla v takem položaju. Poskušale bomo odmisliti pomembnost rezultata na prihajajočih tekmah in se tako v njih podati, kot da smo na začetku kvalifikacij. Ponavljam, težko bo, a verjamem v to generacijo slovenske reprezentance," je še dodala Eva Lisec.