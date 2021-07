Litovci priznavajo: 'Slovenija je bila preprosto boljša'

Kako tudi ne, ko pa so po 40 minutah igre litovski košarkarji morali priznati premoč slovenski izbrani vrsti (85:96) na čelu z neverjetnim Luko Dončićem. "V obrambi smo storili preveč napak, da bi lahko realno računali na uspeh. Slovenija je bila v ključnih trenutkih bolj zbrana, njeni košarkarji so sprejemali precej boljše odločitve, kar ji je na koncu prineslo uvrstitev na olimpijske igre," je na robu solza uvodoma dejal litovski kapetan, 34-letni Kalnietis, ki podobno kot selektor Maskoliunas ni pozabil izpostaviti fenomenalnega Dončića. "Je neverjeten fant, vrhunski košarkar, ki vsako potezo na igrišču predvidi vnaprej. Toda slovenska reprezentanca ni samo Luka Dončić, ne gre pozabiti niti ostalih sijajnih igralcev, kot so Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Mike Tobey ... So zelo kompaktna ekipa, ki lahko tudi na olimpijskem turnirju doseže vrhunski rezultat," je še dodal razočarani Kalnietis.