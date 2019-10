Litovka pri vsega 13 letih dočakala vpoklic v člansko reprezentanco

"Juste Jocyte je novi prodorni otrok evropske košarke," so zapisali pri španskem AS-u, potem ko si je Litovka, ta bo 19. novembra dopolnila 14 let, prislužila vpoklic v člansko reprezentanco. Komaj 13-letna Jocyte je bila izbrana za najboljšo igralko prvenstva U16 (Litovke so v finalu klonile proti Rusiji), kar je dovolj zgovoren podatek. A kljub temu, da je na prvenstvu v povprečju dosegala 19,6 točk in zbrala 8,3 skokov, vpoklic med članice preseneča.