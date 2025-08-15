Litva in Latvija zahtevna preizkusa za slovenske košarkarje

Po 'aferi Zoran Dragić' so se zadeve okoli slovenske košarkarske reprezentance vrnile v ustaljene tirnice. Luka Dončić, Aleksej Nikolić in druščina so v četrtek prispeli v Litvo, kjer jih zvečer (18.30) čaka pripravljalni dvoboj s tamkajšnjo izbrano vrsto, ki bo na bližajočem se EP-ju pogrešala pomoč Domantasa Sabonisa in Matasa Buzelisa.

A tu je veteran pod obročema Jonas Valančiunas, ki bo gotovo visoka ovira za slovensko že tako osiromašeno centrsko linijo. Selektor Aleksander Sekulić obljublja boj za vsako žogo in nadaljevanje pozitivnega trenda z gostovanja v Mannheimu, kjer je bila Slovenija praktično vse do konca tekme v igri za zmago.

"Pri takšni kompoziciji ekipe, v kateri imate več branilcev kot visokih košarkarjev, je zelo pomembno, da igrate hitreje in bolj kombinatorno v napadu od tekmecev. To tudi poskušamo izpiliti na slehernem treningu, iz dneva v dan delujemo vse bolje in upam, da bomo pokazali na tekmah z Litvo in Latvijo," je pred potjo na Baltik poudaril Sekulić.

Slovenska reprezentanca se bo po koncu obračuna z Litvo iz Šiaulija odpravila v Rigo, kjer jo že v soboto ob 17.00 čaka dvoboj z močno Latvijo na čelu z njenim prvim zvezdnikom Kristapsom Porzingisom.