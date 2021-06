Litva in Poljska v Kaunasu pričakovano do uvodnih zmag

V Kaunasu so se s prvima dvobojema začele košarkarske kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah. Domača reprezentanca Litve je bila v skupini A zanesljiva proti Venezueli s 76:65, medtem ko je v skupini B Poljska s 83:64 ugnala Angolo. Slednja bo tudi prva tekmica slovenske izbrane vrste v sredo ob 15.30. Prenos na KANALU A in VOYO.

Litva je v čvrstem dvoboju prevladovala predvsem pod košema. Zvezdnika domače izbrane vrste Domantas Sabonis in Jonas Valančiunas sta bila nerešljiva uganka za sicer neugodne Venezuelce. Domačini so v prvi četrtini še nekako lovili pravi ritem, nato pa so strnili vrste in se odlepili južnoameriškemu predstavniku. Polčas so dobili z osmimi točkami, tako po tretji kot po zadnji četrtini pa se je prednost ustavila pri plus 11. Zvezdnik Indiana Pacers Sabonis je dosegel 12 točk ob osmih skokih, član Memphis Grizzlies Valančiunas pa je dosegel dvojnega dvojčka z 20 točkami in 11 skoki. Pri Venezuelcih je edini dvomestno število točk presegel David Cubillan (11).

icon-expand Jonas Valančiunis je proti Venezueli dosegel 20 točk in 11 skokov. FOTO: Fiba

Poljaki do visoke zmage proti Angoli V skupini B je Poljska v popoldanskem obračunu zanesljivo prišla do zmage proti Angoli. Poljaki, ki jih s klopi vodi Mike Taylor, so si že v prvem polčasu priigrali prednost 12 točk, potem ko je afriški predstavnik še ob koncu prve četrtine vodil z 18:17. V nadaljevanju je Poljska prednost le še povečala in na koncu slavila z 19 točkami razlike. Z 22 točkami je bil najbolj razpoložen med Poljaki Mateusz Ponitka, 16 jih je dodal AJ Slaughter (6 podaj). Najboljši strelec tekme pa je bil Yanick Moreira s 27 točkami (7 skokov). Angola bo v sredo ob 15.30 (prenos na KANALU A in VOYO ob 15.10) prva tekmica slovenske izbrane vrste. Angola je bila od Barcelone 1992 pa do Pekinga 2008 sicer redna udeleženka OI, a do odmevnejšega rezultata še ni prišla. Pred turnirjem v Kaunasu je odigrala le dve pripravljalni tekmi proti zasedbi Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone. Slovenci in Angolci so do sedaj odigrali tri medsebojne tekme, prav vse pa so dobili slovenski košarkarji.

icon-expand Slovenska navijaška točka v Kaunasu. FOTO: 24ur.com

65-odstotna zasedenost dvorane v Kaunasu Po informacijah iz Kaunasa je dvorana lahko 65-odstotno zasedena. Organizatorji pričakujejo, da se bo največje število navijačev zbralo na finalni dan v nedeljo. Na glasno pomoč s tribun računajo tudi slovenski košarkarji. Že na tekmo z Angolo prihaja čarterski let navijačev, dan kasneje pa bo v Litvo poletelo še drugo letalo. Na olimpijske igre v Tokiu, ki bodo od 23. julija do 8. avgusta, se uvrsti zgolj zmagovalec turnirja, na katerem v okviru skupine A nastopajo še Litva, Južna Koreja in Venezuela. V tem tednu so na sporedu še trije turnirji, in sicer v hrvaškem Splitu, srbskem Beogradu in kanadski Victorii.