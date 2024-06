Litva izkoristila napake slovenskih košarkarjev

Kvalifikacijski turnir za nastop na OI bo v Pireju med 2. in 7. julijem. Slovenija se bo v skupini pomerili s Hrvaško in Novo Zelandijo. V drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika. V Pariz potuje le zmagovalec turnirja. Litva je bila po slabšem začetku obeh reprezentanc vseskozi v malenkostni prednosti v prvem polčasu. Prvo četrtino je predvsem na krilih Tadasa Sedekerskisa in Mariusa Grigonisa , ki sta skupaj dosegla 17 od 23 litovskih točk, dobila za sedem točk.

Prvi dve točki v slovenskem dresu je v drugi četrtini dosegel Josh Nebo, novi naturalizirani košarkar iz ZDA. Tokrat sta si z Mikom Tobeyjem delila minutažo pod košem skupaj z Žigo Dimcem. Litovci so v prvi minuti druge četrtine prvič povedli z dvomestno prednostjo (26:16) in nato držali to prednost do polčasa. Slovenska obramba ni bila kos bolj razpoloženim gostiteljem, ki so do velikega odmora dosegli 50 točk za +11.

V drugem delu so se izbranci Aleksandra Sekulića po vodstvu Litovcev za 14 točk (56:42) malce približali domačim. Dvakrat na osem točk, zadnji del pa so po prvem košu Mihe Cerkvenika začeli z -9. Slovenci so ostajali blizu in vseskozi rezali v litovsko prednost. Vlatko Čančar, povratnik v reprezentanci po strgani križni vezi, je iz polrazdalje zadel za -2, Aleksej Nikolić pa tri minute in pol pred koncem za vsega točko zaostanka.