Zvezdnik Litve zaradi strgane križne vezi končal z Eurobasketom

Litovci so ponedeljkov obračun proti Finski v Tampereju dobili z 81:78, a ob tem plačali visoko ceno. V zadnji četrtini se je namreč poškodoval njihov glavni organizator igre. Strgana križna vez pomeni, da člana Bayerna iz Münchna čaka dolgo okrevanje. "Pregledi so pokazali strgano križno vez v levem kolenu. Pričakovati je, da bo Rokas Jokubaitis počival najmanj šest mesecev. V Münchnu ga v koordinaciji z našo zvezo čaka nadaljevanje zdravljenja," so zapisali iz litovske zveze.

Jokubaitis je na štirih tekmah evropskega prvenstva v povprečju dosegel 17,3 točke in 8,5 asistence na tekmo, kar med podajalci pomeni drugo mesto za slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem (9,7).

Litvo zadnja tekma skupinskega dela čaka v sredo proti Švedski, na prvenstvu pa so Litovci ob Finski premagali še Veliko Britanijo in Črno goro, izgubili pa proti Nemčiji.