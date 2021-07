Sekulić: Taktika je taka, da damo en koš več kot oni

Slovenski košarkarji so z odliko opravili s skupinskim delom olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu. Najprej so s 50 točkami razlike ugnali Angolo ter dan kasneje za 35 točk premagali še poljsko izbrano vrsto. Slovenija je nato v polfinalu gladko premagala Venezuelo z 98:70, v današnjem finalu jih čaka gostiteljica Litva, ki je v drugem polfinalu z 88:69 premagala Poljsko.

Doslej so bili Slovenci v kvalifikacijah za OI dvakrat neuspešni, leta 1992 v Bilbau oziroma Zaragozi ter 2004 v Atenah. Slovenci bodo igrali na "vročem" parketu v Žalgirio Areni, kjer bo tudi nekaj sto slovenskih navijačev. Slovenija ima zelo uravnoteženo in homogeno moštvo, ki navdušuje v napadu, saj ima selektor Aleksander Sekulić na voljo odlične strelce, na čelu moštva pa je raznovrstni Luka Dončić, ki lahko podaja in razigrava soigralce, ali pa sam zaključuje akcije.

"Počutimo se dobro že ves turnir, nekako smo res homogeni, dobro povezani. Te zmage nas še bolj povezujejo in komaj čakamo, da se začne tekma, da začutimo adrenalin. Upam, da bomo razpoloženi tako kot na prejšnjih tekmah," je dobro vzdušje in povezanost med igralci izpostavil tudi Luka Rupnik. Branilec stavi tudi na slovenske navijače, ki sicer ne bodo v večini: "Slovenski navijači so najboljši v Evropi, na svetu, verjamem, da bodo Litovci v številčni prednosti, ampak naši fantje so zelo glasni, upam, da nam bodo pomagali do zmage."

O tekmecu pa je dejal: "Ja, imajo dva izjemna košarkarja, ki tudi v NBA delata razliko. Mi bomo poskušali s svojimi taktičnimi zamislimi, verjamem, da so naši visoki igralci tudi dovolj čvrsti, da se jim zoperstavijo. Na koncu bo zmagal boljši." Pri Litvi igra sloni na igrah obeh centrov iz lige NBA, Domantasa Sabonisa in Jonasa Valančiunasa. Če ju zaustavijo, bo opravljena glavna naloga, v polfinalu proti Poljski sta bila prva strelca Litve, Sabonis je prispeval 17 točk in osem skokov, Valančiunas pa 15 točk in prav tako osem skokov.

"Taktika je takšna, da zadenemo en koš več kot oni. Šalo na stran, zagotovo je velika pozornost na njihovi centrski liniji, predvsem Valančiunasu in Sabonisu. Ne smemo pa pozabiti na njihove zunanje igralce, branilce, ki so izjemni strelci z razdalje, tako da nas čaka kar velik izziv. Igramo finale, zato je dobra volja, nenazadnje imamo ves čas dobro voljo, uživamo in smo zelo veseli, da smo lahko v takšni zasedbi tukaj, v takšni druščini in komaj čakamo finale," pravi selektor Aleksander Sekulić.

V Tokio na OI so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.