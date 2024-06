Lively: Boston je izjemen, a tudi Dallas ima svoje (močne) adute

Časa za celjenje (bojnih) ran je še dovolj, kot tudi za piljenje taktičnih zamisli pred gostovanjem v Bostonu. Ta v finale sicer vstopa v vlogi favorita, a ne tako izrazitega, kot bi mnogi pomislili še pred časom. Dallas je v drugi polovici sezone močno dvignil raven svojih iger, s prihodom Daniela Gafforda in P. J. Washingtona pa pridobil na igralski širini, kar je Kiddu omogočilo, da je "dovolil" svojemu zvezdniškemu dvojcu Luki Dončiću in Kyrieju Irvingu dodatno razpreti svoja (napadalna) krila.

Med tistimi, ki so se zelo izkazali v dozdajšnjem delu sezone, je nedvomno novinec pri Mavsih Dereck Lively. Mlad in zelo nadarjen center napreduje z velikimi koraki, s poštenim oziroma spoštljivim odnosom do soigralcev in dela pa si je pridobil številne simpatije tako na kot zunaj košarkarskih igrišč. Lively je na druženju s predstavniki sedme sile delil nekaj svojih misli pred nadaljevanjem (mini) priprav na uvodno tekmo finala z Bostonom. "Zame kot mladega košarkarja je nepredstavljivo, da bom že v prvi sezoni dobil priložnost boriti se za šampionski prstan. Resnično težko predstavljivo pred začetkom te sezone, ki je bila v mnogo pogledih edinstvena," je uvodoma dejal Lively, ki se bo, kot vse kaže, po napovedih iz tabora Bostona pod obročema pomeril tudi s povratnikom po poškodbi Kristapsom Porzingisom.