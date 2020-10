Ljubljana med gostitelji kvalifikacij za EuroBasket

Odbor Evropske košarkarske konfederacije (Fiba Europe) je na četrtkovem desetem zasedanju prek videokonference prižgal zeleno luč 16 gostiteljem kvalifikacijskih turnirjev v "mehurčkih", s katerimi želijo pri Fiba Europe uspešno končati oziroma zaenkrat zgolj nadaljevati kvalifikacije za največja tekmovanja. Gostiteljev nekaterih skupin še niso potrdili, že zdaj pa je jasno, da se slovenska članska ženska reprezentanca podaja v grški Heraklion, kjer se bodo med 8. in 16. novembrom 2020 izpeljale naslednje tekme kvalifikacij za EuroBasket 2021, medtem ko se bo moška izbrana vrsta, ki se kot branilka naslova poteguje za nastop na EuroBasketu 2022, za dragoceno vozovnico spopadla na domačem parketu v Ljubljani.

Slovenci imajo v skupini F z Madžarsko, Ukrajino in Avstrijo tri točke po porazu z Madžari in zmagi nad Avstrijci, ki so na dnu skupine z dvema točkama. S štirimi vodijo Madžari, tri pa imajo tako kot Slovenci tudi Ukrajinci. Več tednov po zadnji februarski tekmi v Kopru in zmagi nad Avstrijo je Košarkarska zveza Slovenije končala sodelovanje s selektorjem članske izbrane vrste Radovanom Trifunovićem, čigar naslednik (to naj bi postal Grk Dimitrios Itoudis) še ni uradno potrjen. Tekmovanje naj bi se začelo 23. novembra in končalo 1. decembra 2020, med gostitelji pa so se znašli tudi Valencia (skupina A), Talin (skupina B), Vilna (skupina C), Istanbul (skupina D), Espoo (skupina E), Pau (skupina G) in Sarajevo (skupina H).

Ženska izbrana vrsta je pod taktirko Damirja Grgićabrezhibno začela kvalifikacije za EuroBasket 2021 in v skupini A zaseda prvo mesto s stoodstotnim izkupičkom štirih točk po zmagah nad Grčijo in Bolgarijo, v skupini pa igra še reprezentanca Islandije. Potrjena prizorišča ženskih kvalifikacij so še Sarajevo (skupina C), Istanbul (skupina E), Odivelas (skupina G), Amsterdam (skupina H) in Riga (skupina I).

Do decembra tudi o februarskih 'mehurčkih'

"Najpomembnejši kriterij pri izbiri gostiteljev so bila zdravstveni in potovalna zagotovila in skladnost z zdravstvenimi protokoli Fibe, vključno s testiranji in nadzorovanim vstopom v zavarovano okolje,"piše na uradni spletni strani krovne košarkarske organizacije. "Prednost so imele kandidature držav, ki bi v novembrskem oknu morale odigrati domači tekmi."

Točen razpored bodo potrdili do konca meseca, o februarskih "mehurčkih" pa bo odbor Fiba Europe odločal najkasneje decembra.