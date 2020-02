Ljubljančani do pomembne zmage nad Zadrom

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 19. krogu regionalne košarkarske lige ABA dosegli zelo pomembno zmago v boju za uvrstitev med štiri najboljša moštva. Varovanci trenerja Jurice Golemca so se z zmago z 90:82 uspeli oddolžiti Zadru za sramoten poraz na prvi medsebojni tekmi, na kateri so Dalmatinci v svojem Višnjiku slavili z neverjetnimi 38 točkami razlike.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili drugo zaporedno zmago v ligi Aba, dvanajsto v sezoni, tako da tri kroge pred koncem rednega dela ostajajo v igro za eno od prvih štirih mest, ki vodijo v končnico oziroma polfinale. Pred domačimi gledalci v Stožicah so premagali zadnjeuvrščeni Zadar z 90:82. Ljubljančane v prihajajočem tednu čaka slovenski pokal Spar - v četrtfinalu se bodo merili z GGD Šenčurjem, po reprezentančnem premoru pa bodo gostovali pri Crveni zvezdi, gostili Budućnost in za konec odšli v Novo mesto. Zadar se je podobno kot na prvi tekmi konec novembra, ki jo je dobil s kar 38 točkami razlike, izkazal kot neugoden tekmec. Glede na to, da se bori za obstanek, je igral nepopustljivo in do konca tekme povzročal sive lase novemu domačemu strategu Jurici Golemcu. Košarkarji Olimpije so prišli do zelo pomembne zmage nad Zadrom. FOTO: Damjan Žibert Podobno kot na nekaj zadnjih tekmah je Cedevito Olimpijo rešil njen najboljši posameznik, MVP prejšnjega kroga, Jaka Blažič. Slovenski reprezentant je dosegel 30 točk in imel četrtič v sezoni v ligi Aba statistični indeks višji od 30 (35). Iz igre je metal 10:15, zbral pa je še šest skokov in tri podaje. V ključnih trenutkih mu je na pomoč priskočil Edo Murić, ki je v zadnjih treh minutah dosegel trojko in koš ter dokončno pokopal upe gostov (11 točk, 7 skokov). Poleg omenjenih sta pomemben delež k zmagi prispevala še Filip Krušlin (14 točk, trojke 4:6) ter Mikael Hopkins, ki je zbral 12 točk in 10 skokov.



Liga ABA, 19. krog, izid:

Cedevita Olimpija - Zadar 90:82 (22:28, 47:50, 72:65)

Dvorana Stožice, gledalcev 2000, sodniki: Javor (Slovenija), Hadžić, Peić (oba Hrvaška).

Cedevita Olimpija: Krušlin 14, Hopkins 12 (8:8), Artis 5 (2:2), Murić 11 (2:2), Miller-McIntyre 3 (1:2), Blažič 30 (8:13), Stipanović 4, Simonović 9 (4:4), Zirbes 2 (2:2).

Zadar: Allen 16 (1:1), Ivanov 18 (2:3), Siriščević 3, Ahmed 11, Vuković 8, Junaković 4 (2:2), Mavra 14 (0:3), Planinić 4, Gilbert 4.

Prosti meti: Cedevita Olimpija 27:33, Zadar 5:10.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:25 (Krušlin 4, Blažič 2, Simonović, Artis, Murić), Zadar 11:30 (Allen 3, Ivanov 2, Vuković 2, Mavra 2, Ahmed, Siriščević).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 20, Zadar 30.

Pet osebnih: /.