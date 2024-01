Ljubljančani lovijo prvo domačo evropsko zmago

Pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije je zadnja domača tekma v rednem delu Evropskega pokala. V 17. krogu v Stožice v sredo prihajajo London Lionsi. Zmaji so prejšnji teden sploh prvič v evropski sezoni prišli do zmage. Ljubljančani so visoko slavili na gostovanju v Hamburgu, sedaj pa lovijo še prvo domačo evropsko zmago.

Karlo Matković

Zasedba Cedevite Olimpije se bo v sredo z obračunom 17. kola rednega dela BKT EuroCupa proti London Lionsom poslovila od domačega parketa v tej evropski sezoni. Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića bodo skušali proti Londončanom vknjižiti drugo zmago v sezoni. Na sredini tekmi se bo od stoženskega parketa poslovil tudi Karlo Matković, ki bo sicer ljubljanski klub zapustil po sobotni tekmi z Borcem Mozzart v Čačku. "London je brez dvoma na nek način presenečenje sezone, vsaj po rezultatih, ne pa po igri. Naši tekmeci igrajo zelo hitro in zelo agresivno košarko. Za nas bo sredina tekma dober izziv. Od domačih tekem v Evropskem pokalu se želimo posloviti s čim boljšo predstavo," je pred dvobojem v Stožicah za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Zoran Martić.

Po 16 odigranih tekmah v rednem delu BKT EuroCupa so London Lionsi pri izkupičku 11 zmag in petih porazov. S tem izkupičkom se trenutno nahajajo na tretjem mestu lestvice skupine A. Na zadnjih šestih tekmah so Levi zabeležili tri zmage in doživeli tri poraze, a na zadnji preizkušnji na evropskem prizorišču pred odhodom v Ljubljano z rezultatom 93:72 premagali Bešiktaš. London si je mesto v končnici tekmovanja že zagotovil, kljub temu pa se bo na zadnjih tekmah rednega dela boril za čim boljše izhodišče pred začetkom izločilnih bojev.

London Lionsi so minuli konec tedna nastopali v tekmovanju BBL Trophy, pokalu britanske košarke. V polfinalu so v soboto z rezultatom 85:75 premagali Caledonio Gladiatorse, nato pa v nedeljo v finalu izgubili proti ekipi Cheshire Phoenix z rezultatom 82:98. V državnem prvenstvu so Levi zaenkrat odigrali 25 tekem in zmago slavili na 22 obračunih.

Zmaji lovijo prvo evropsko domačo zmago sezone.

Cedevita Olimpija se je z London Lionsi pomerila 22. novembra lani v Copperbox Areni, kjer je semafor kazal 101:95 v korist domačinov. Zmaji so bili v igri za zmago praktično povsem do konca srečanja in to navkljub dejstvu, da se je ljubljanska zasedba v Londonu predstavila brez Karla Matkovića. V odločilnih trenutkih srečanja so bili domači košarkarji bolj spretni, dvoboj pa je odločil Conor Morgan, ki je najprej zadel trojko za 94:89, v naslednjem napadu pa nato še blokiral Shawna Jonesa. Prvi strelec zeleno-oranžnih je bil Klemen Prepelič, pri Lionsih je to veljalo za Matthewa Morgana, ki je dosegel 24 točk. "Želimo izboljšati našo igro in zabeležiti zmago na sredini tekmi, za katero vemo, bo zahtevna. Dali bomo vse od sebe, obenem pa želimo napredovati iz dneva v dan v naši igri, da bomo čim bolje pripravljeni na preizkušnje, ki še prihajajo," je za spletno stran Cedevite Olimpije pred tekmo z Londonom povedal Zoran Dragić.