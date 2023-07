Ljubljančani močnejši za Seana Armanda

"Sean je vsestranski igralec, ki nam lahko pomaga na različnih igralnih položajih. Je fizično močen igralec, obenem pa ima izkušnje z igranjem v Evropi. Krasi ga velika želja, da svojo igro dvigne nazaj na raven, kjer je bila pred poškodbami, s katerimi se je ubadal v minuli sezoni," je ob podpisu pogodbe z Armandom povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani.

"Vesel sem, da sem del tako velikega kluba, ki nastopa v BKT EuroCupu in AdmiralBet Ligi ABA. Vem, da je Cedevita Olimpija v minuli sezoni nastopila v polfinalu regionalnega tekmovanja, v Evropskem pokalu pa žal ni imela najboljše sezone. S klopi nas bo vodil strokovnjak z veliko izkušnjami in upam, da lahko v novi sezoni dosežemo veliko uspehov. Upam, da se nam bodo navijači v dvorani pridružili v čim večjem številu, saj ima Cedevita Olimpija, ko je dvorana polna, eno od najboljših vzdušij v Evropi. Vsi navijači, ki me morda ne poznajo, bodo imeli priložnost, da me spoznajo. Sem motiviran, zdrav, vesel in pripravljen na nove preizkušnje," je ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji povedal Sean Armand.

Med drugim ima Armand izkušnje z igranjem v Evropskem pokalu, Ligi prvakov in Fibinem Europe Cupu. V drugem najelitnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju je nastopal v sezoni 2018/19, ko je nosil dres Zenita, na šestih tekmah pa v povprečju dosegal 4,7 točke in 2,2 asistenci v malo več kot 13 minutah igre.