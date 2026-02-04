Ljubljančani po nujno zmago za ohranitev tretjega mesta

V zadnjem času so Nemci nanizali kombinirano pet zaporednih zmag v domačem prvenstvu in evropskem pokalu, kar je dovolj veliko opozorilo za košarkarje Cedevite Olimpije, da v četrtkov obračun vstopijo maksimalno zbrano in odgovorno.

V ljubljanskem moštvu si ne zatiskajo oči in pričakujejo zelo zahtevno nalogo v Hamburgu, čeprav slednji že nekaj časa nima niti najmanjših možnosti za preboj v zaključni del evropskega pokala.

"Pričakujem zelo težko tekmo. Kdor spremlja košarko, vidi, da je Hamburg ekipa, ki je zelo slabo odprla sezono, v zadnjem obdobju pa je proti kakovostnim tekmecem v evropskem pokalu in nemškem državnem prvenstvu zabeležila pet zaporednih zmag. So v dobrem ritmu, vidi se tudi, da so zamenjali nekaj igralcev, kar je zagotovo prineslo tudi rezultat," je pred potjo v Nemčijo za uradno klubsko spletno stran izpostavil ljubljanski strateg Zvezdan Mitrović in dodal:

"Naši tekmeci igrajo vedno v enakem sistemu, ne glede na to, ali so v nizu zmag ali porazov, naša naloga pa je oziroma bo, da jih zaustavimo. Gre za hitro, atletsko, čvrsto ekipo, kar smo lahko videli tudi na prvi medsebojni tekmi. V kolikor se utrezno odzovemo na njihovo agresivno igro in njihovo samozavest, ki so jo pridobili v zadnjem obdobju zmag, se lahko nadejamo pozitivnega rezultata."