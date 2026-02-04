Naslovnica
Košarka

Ljubljančani po nujno zmago za ohranitev tretjega mesta

Ljubljana, 04. 02. 2026 15.45 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Cedevita Olimpija - Hapoel Jeruzalem

Pred košarkarji Cedevite Olimpije sta le še zadnji tekmi rednega dela evropskega pokala, ki bosta določili izhodišče Ljubljančanov pred končnico. Želja v taboru slovenskih prvakov je jasna: z zmagama v Hamburgu in Vroclavu ohraniti trenutno tretje mesto na lestvici in s tem prednost domačega igrišča v play-offu.

V ljubljanskem moštvu si ne zatiskajo oči in pričakujejo zelo zahtevno nalogo v Hamburgu, čeprav slednji že nekaj časa nima niti najmanjših možnosti za preboj v zaključni del evropskega pokala.

V zadnjem času so Nemci nanizali kombinirano pet zaporednih zmag v domačem prvenstvu in evropskem pokalu, kar je dovolj veliko opozorilo za košarkarje Cedevite Olimpije, da v četrtkov obračun vstopijo maksimalno zbrano in odgovorno.

Odlični organizator igre Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić bo na zadnjih dveh tekmah evropskega pokala moral prevzeti večji del odgovornosti na svoja pleča.
Odlični organizator igre Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić bo na zadnjih dveh tekmah evropskega pokala moral prevzeti večji del odgovornosti na svoja pleča.
FOTO: Luka Kotnik

"Pričakujem zelo težko tekmo. Kdor spremlja košarko, vidi, da je Hamburg ekipa, ki je zelo slabo odprla sezono, v zadnjem obdobju pa je proti kakovostnim tekmecem v evropskem pokalu in nemškem državnem prvenstvu zabeležila pet zaporednih zmag. So v dobrem ritmu, vidi se tudi, da so zamenjali nekaj igralcev, kar je zagotovo prineslo tudi rezultat," je pred potjo v Nemčijo za uradno klubsko spletno stran izpostavil ljubljanski strateg Zvezdan Mitrović in dodal:

"Naši tekmeci igrajo vedno v enakem sistemu, ne glede na to, ali so v nizu zmag ali porazov, naša naloga pa je oziroma bo, da jih zaustavimo. Gre za hitro, atletsko, čvrsto ekipo, kar smo lahko videli tudi na prvi medsebojni tekmi. V kolikor se utrezno odzovemo na njihovo agresivno igro in njihovo samozavest, ki so jo pridobili v zadnjem obdobju zmag, se lahko nadejamo pozitivnega rezultata."

Thomas Kennedy je v zadnjih dneh tožil nad bolečinami v gležnju, a bo po zagotovilih strokovnega vodstva Ljubljančanov nared za obračun v Hamburgu.
Thomas Kennedy je v zadnjih dneh tožil nad bolečinami v gležnju, a bo po zagotovilih strokovnega vodstva Ljubljančanov nared za obračun v Hamburgu.
FOTO: Profimedia

Cedevita Olimpija za čim boljše izhodišče po rednem delu tekmovanja v zadnjih dveh krogih nujno potrebuje zmagi. Končno tretje mesto, ki je najbolj realen scenarij, bi Ljubljančanom prineslo prednost domačega igrišča v končnici.

košarka eurocup hamburg cedevita olimpija zvezdan mitrović

