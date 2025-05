Ljubljančani premagali sami sebe, Dubaj slavil za točko

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili do samega zaključka prve tekme četrtfinala lige ABA v igri za zmago proti favoriziranemu Dubaju. Ta je ves drugi polčas lovil Ljubljančane, ki so z agresivno obrambo in organiziranim napadom nekajkrat povedli celo z osmimi točkami prednosti, a na koncu po zaslugi lastnih napak izgubili tesno s 86:85. Druga tekma v seriji bo v petek v Stožicah.

Ljubljančani so v Dubaj prispeli z jasno popotnico. Kljub dejstvu, da so košarkarji Dubaja v četrtfinalnem obračunu v vlogi favorita proti Cedeviti Olimpija, slednja na uvodni tekmi ni razočarala. Še več, varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so po minimalnem zaostanku po prvi četrtini (20:19), ki jo je zaznamovala nekoliko medla igra zmajev v prvih petih minutah (13:5), nato pa so četrtfinalisti evropskega pokala vendarle vzpostavili ravnotežje in po treh točkah Tasića prvič na tekmi tudi povedli (18:19). Ljubljanski kapetan Jaka Blažič je s trojko odprl drugo četrtino, a je že v naslednjem napadu na drugi strani z enako mero odgovoril izkušeni Nemanja Dangubić (23:22). Po uspešno izvedenem protinapadu Bryntona Lemarja ter dveh zaporednih trojkah DJ Stewarta in Alekseja Nikolića so zmaji ušli Dubaju na osem točk razlike (29:37), kar je prislilo domačega stratega Jurico Golemca, da poseže po minuti odmora.

Ljubljančani so tudi po omenjeni minuti odmori Golemca nadaljevali z odlično igro. Z agresivno obrambo in organiziranim napadom so ohranjali vodstvo sedmih do devetih točk (34:43), a so domači še pred odhodom na glavni odmor prednost Cedevite Olimpije uspeli znižati na vsega dve točki razlike (43:45). Izkušeni slovenski reprezentančni branilec Klemen Prepelič je tretjo četrtino odprl z uspešnim metom za tri točke za vnovično vodstvo Dubaja (46:45). Zmaji so vztrajali z načinom igre iz prvega polčasa, kar jim je po novi trojki tokrat najučinkovitejšega posameznika na tekmi Nikole Tasića prineslo vodstvo s šestimi točkami razlike (53:59). Ko je še Devin Robinson, ki je imel večji del tekme težave z osebnimi napakami, minuto in pol pred koncem tega dela igre dosegel točki z uspešno izvedenim dodatnim prostim metom zaradi predhodnega prekrška Leona Radoševića, je ljubljanska prednost znova narasla na osem točk (57:65). Toda tudi to ni bilo dovolj, da bi se omenjena prednost ohranila pred vstopom v zadnjih 10 minut tekme, kajti Prepelič je znova rutinirano z dvema trojkama vrnil domače v igro (63.65).

V 33. minuti po košu Roka Radovića je Cedevita Olimpija zopet nekoliko ušla tekmecu (66:70), a so se domači košarkarji znova uspeli vrniti v igro. Največje breme sta na svoja pleča prevzela Nate Mason in Prepelič, ki sta praktično sama ohranjala Dubaj v igri za zmago. Pri vodstvu zmajev z 69:76 se je zdelo, da je zmaga za goste že zelo blizu, a omenjena Mason in Prepelič sta kombinirano z devetimi zaporednimi točkami izid izenačila na 78:78. V zadnji minuti in pol smo spremljali pravo dramo, ki pa se je na koncu s precej sreče odvila v korist Dubaja za minimalno zmago s 86:85. Liga ABA, četrtfinale, 1. tekma, izid:

Dubaj - Cedevita Olimpija 86:85 (20:19, 23:26, 21:20, 22:20) Dubaj: Mason 18 (5:5), Dangubić 11 (0:2), Abass 10 (6:6), Prepelič 18 (3:3), Bertans 4 (4:4), Taylor 4, Williams 2, Boutsiele 1 (1:2), Anđušić 4 (4:6), Radošević 14 (1:2).



Cedevita Olimpija: Stewart 8, Robinson 10 (2:2), Jones 2, Radović 3 (1:2), Nikolić 11 (3:3), Glas 2 (2:2), Lemar 15 (3:4), Blažič 6 (3:6), Beringer 2, Stipanović 9 (1:2), Tasić 17 (6:8).