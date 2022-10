Ljubljančani proti Joventutu povsem nemočni

To je bil drugi najvišji poraz Olimpije v domači dvorani v evropskem pokalu. Le za točko so se izognili neslavnemu rekordu iz leta 2014, ko so proti Bešiktašu izgubili s 23 točkami razlike. Tretji najvišji domači poraz znaša 21 točk razlike 2015 proti Bilbau.

Ljubljančani, ki so zaradi zdravstvenih težav nastopili precej oslabljeni, so bili brez pravih možnosti za uspeh, tako da po četrtem zaporednem porazu v vseh tekmovanjih ostajajo na zadnjem mestu v desetčlanski skupini A evropskega pokala.

Na srečo Cedevite Olimpije je predtekmovanje še zelo dolgo; vsaka ekipa bo skupno odigrala osemnajst tekem, v izločilne boje pa se bo uvrstilo po osem najboljših moštev iz vsake skupine.

Pri domačih so manjkali Karlo Matković, Lovro Gnjidić in Zoran Dragić, Alen Omić, Amar Alibegović in Josh Adams pa so bili delno pripravljeni, saj so izpustili zadnje treninge zaradi trebušne viroze.

Katalonci, ki sodijo med glavne favorite za zmago v drugorazrednem evropskem klubskem tekmovanju, so to znali izkoristiti. Vodili so praktično celo tekmo, glede na razliko na semaforju pa je lahko njihov trener zadnjo četrtino odigral s posamezniki, ki sicer dobijo manj priložnosti za igro.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Yogi Ferrell z 20 točkami (met 7:13) in Josh Adams, ki jih je dosegel petnajst (met 4:13).

Cedevita Olimpija bo prihodnji teden gostovala v Benetkah, naslednjo tekmo pred domačimi gledalci pa bo igrala 22. novembra proti ukrajinski ekipi Prometej.

Evropski pokal, skupina A, 3. krog, izid:

Cedevita Olimpija – Joventut Badalona 78:100 (26:28, 15:22, 16:23, 21:27)