Ljubljančani še četrtič praznih rok v evropskem pokalu

Danes so v četrtem evropskem poskusu nazadnje še četrtič ostali praznih rok, čeprav so bili ob koncu tekme blizu, niso pa zmogli odločilnega koraka.

Trije porazi na prejšnjih treh tekmah so se ljubljanski zasedbi zgodili na podoben način, ko so vodili, tudi za več kot deset točk, prednosti niso znali zadržati oziroma so imeli mrk v odločilnih minutah dvobojev.

Nanterre je imel pred tekmo nekoliko boljše izhodišče z eno zmago, majhno prednost z začetka prve četrtine pa je ob nešportni osebni napaki Maika Zirbesa tik pred koncem spremenil v +7.

Domača zasedba ni bila posebej prepričljiva niti v drugi četrtini, toda relativno blizu jo je držal Ryan Boatrights tremi trojkami. A napake in prepišna obramba (52 točk Francozov do polčasa) so onemogočile kaj več kot -8 ob polčasu.