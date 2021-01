Ljubljančani so se igrali z 'ognjem', a na koncu le slavili v Zadru

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zaostali tekmi 9. kroga v regionalni košarkarski Ligi ABA prišli do pomembne zmage. Na gostovanju v Zadru so bili Ljubljančani večji del tekme v dvoštevilčni prednosti, a so v zadnji četrtini z nekaj nespametnimi potezami v napadu taisto prednost zapravili. Na koncu so odločili trije uspešno izvedeni prosti meti Kendricka Perryja (78:80).

Cedevita Olimpija je kljub neprepričljivi igri v Zadru zabeležila osmo zmago v sezoni. Ob le treh porazih to sicer zadošča le za sedmo mesto v ligi Aba, a zaradi številnih prestavljenih tekem lestvica ni popolna. Slovenska ekipa tokrat ni mogla računati na obolela Ivana Marinkovića ter Luko Rupnika, ki v času, ko bi morala biti tekma odigrana, še ni bil registriran. Da Ljubljančani niso ujeli dobrega dne, je nakazal že njihov trener Jurica Golemac, ki je po dobrih dveh minutah vzel minuto odmora, potem ko ni bil zadovoljen z bledim začetkom svojih varovancev. Ti so nato v nadaljevanju prve četrtine z delnim izidom 18:6 le prišli do prednosti osmih točk po prvih desetih minutah. Četudi so v drugi četrtini tako rekoč ves čas vodili z dvomestno razliko, igra Ljubljančanom še naprej ni stekla. Preveč je bilo tudi izgubljenih žog – teh se je v prvih 20 minutah nabralo kar 16. Kljub temu je slovenski predstavnik ob polčasu vodil z 40:31 proti razglašeni najslabši ekipi lige Aba. icon-expand Jaka Blažič je bil znova najučinkovitejši posameznik v vrstah Cedevite Olimpije ob zmagi v Zadru. FOTO: Zadar Zvonko Kucelin V nadaljevanju je bilo napak manj, prednost Cedevite Olimpije pa je bila še naprej blizu dvomestne. V zadnji četrtini je Zadar začutil, da to ni prava Olimpija, ki je pred dnevi ugnala razpoloženo Mego. Domačini so priložnost zgrabili z obema rokama in po treh zaporednih trojkah povedli za štiri točke (76:72). Aleksandar Bursać je pri vodstvu domačih z 78:77 zgrešil oba prosta meta, slabo minuto pred koncem pa je na drugi strani trikrat zadel Kendrick Perry. Napad za podaljšek ali s trojko celo za zmago je imel na koncu Zadar, a je njihov najboljši strelec Kodi Justice (20 točk) zgrešil zahtevno trojko. Pri slovenski ekipi je bil na današnji tekmi najučinkovitejši Jaka Blažič s 23 točkami, Kendrick Perryjih je dodal 14. Liga ABA, zaostala tekma 9. kroga, izid:

Zadar – Cedevita Olimpija 78:80 (12:20, 19:20, 26:26, 21:14)

Dvorana Krešimir Ćosić, brez gledalcev, sodniki: Nikolić, Milojević (oba Srbija), Dragojević (Črna gora).

Zadar: Carter 10 (3:4), Paponja, Justice 20 (2:2), Palokaj 3, Brala, Vujičić, Vuković 7, Bursać 12 (1:4), Junaković 5, Mavra 9 (4:5), Onuaku 8 (2:2), Planinić 4 (4:4).

Cedevita Olimpija: Radović, Perry 14 (5:5), Hopkins 13 (3:4), Duščak 1 (1:2), Murić 6, Blažič 23 (4:6), Brown 7 (5:8), Hodžić 4 (1:2), Jones 12 (2:2), Ščuka, Dimec.

Prosti meti: Zadar 16:21, Cedevita Olimpija 21:29.

Met za tri točke: Zadar 10:27 (Justice 4, Carter, Palokaj, Vuković, Bursać, Junaković, Mavra), Cedevita Olimpija 9:19 (Blažič 3, Murić 2, Jones 2, Hodžić, Perry).

Osebne napake: Zadar 23, Cedevita Olimpija 26.

Pet osebnih: Onuaku (36.).