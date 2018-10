Ljubljančani v novo evropsko sezono krenili s porazom

Košarkarji Petrola Olimpije so novo evropsko sezono v Fibini ligi prvakov začeli z domačim porazom proti aktualnemu francoskemu pokalnemu prvaku Strasbourgu, ki je bil pred približno 1000 gledalci v Stožicah boljši z 81 : 71.



Odločilno prednost so si gostje priigrali že takoj v uvodu druge četrtine, ko so z delnim izidom 11 : 0 pobegnili na +9 (30 : 21). Pred tem pa so domači s solidno igro v obrambi in učinkovitim napadom predvsem v prvi četrtini nadzorovali potek dvoboja in vseskozi vodili z minimalno prednostjo. A kot že rečeno, je Strasbourg prestavil v prestavo višje; s čvrsto obrambo in hitrimi protinapadi prek dvojca Lang - Traore pridno polnil ljubljanski koš. Francozi so na polčas odšli z lepo prednostjo 12 točk (34 : 46).