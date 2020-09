Ljubljančani za las prekratki v Parizu, Nanterre slavil za +4

Cedevita Olimpija je novo evropsko sezono začela proti tekmecu, s katerim je v prejšnji sezoni dvakrat izgubila. Tokrat so imeli nov poskus v posebnih razmerah, s strogimi zdravstvenimi protokoli (testiranja, omejeno gibanje v Parizu), a vendarle pred omejenim številom gledalcev. Prvi cilj Ljubljančanov je sicer osvojitev enega od prvih štirih mest, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje.

Začetek je bil za zeleno-oranžne spodbuden. Kendrick Perry je začel z dvema košema za 5:0, potem pa so gostje v prvem polčasu znali narediti razliko in jo v večjem delu tudi obdržati. Po zaporednih trojkah Jake Blažiča in Eda Murića, ki sta sredi druge četrtine poskrbela za +11 (33:22), so imeli vajeti igre v svojih rokah. Toda Francozi so se hitro vrnili, že do odmora znižali in z izidom 34:36 napovedali oster boj v nadaljevanju.

To je bilo bistveno boljše za Nanterre. Delni izid 11:2 je po le nekaj minutah prisilil stratega gostov Jurico Golemca v minuto odmora, po njej pa so se stvari začele počasi obračati. Ob koncu te četrtine in začetku zadnje so bili tako zmaji tisti, ki so poskrbeli za nov zasuk, s štirimi zaporednimi trojkami (na koncu so jih skupaj zadeli 14) in delnim izidom 9:0 prišli na 62:62.