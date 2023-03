Ljubljanska kriza se nadaljuje: Zadar nadigral nebogljeno Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tem tednu doživeli dva boleča poraza. V sredo so doma izgubili proti litovskemu Panavežysu in ostali brez možnosti za izločilne boje v evropskem pokalu, danes pa so v Zadru izenačili še najvišji poraz v sezoni v ligi Aba. Pokleknili so z 22 točkami razlike.