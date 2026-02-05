Ljubljanski košarkarji po novi zmagi ostajajo v boju za drugo mesto

Zmaji so si že v prvi četrtini priigrali nekaj točk prednosti, razlika v kakovosti pa je bila še bolj očitna v drugi. Olimpija ni imela težav pri višanju naskoka, imela je dovolj razpoloženih igralcev, tudi nekaj smole Thomasa Kennedyja, ki si je zvil gleženj, je ni ustavila. Ob polčasu je tako imela 18 točk naskoka (50:32).

Podobno je bilo nadaljevanje. Ljubljančani so vzdrževali razliko, le občasno so gostitelji prišli na -15, a nikoli niso bili nevarni za kaj več. Sredi zadnje četrtine so zmaji spet imeli +20 (81-61), a so Hamburgu v zadnjih minutah dovolili, da se malenkost približal. Najbolj razpoložena pri oranžno-zelenih sta bila Matthew Hurt s 15 točkami in šestimi skoki, Umoja Gibson je dodal 13 točk. V zadnjem krogu rednega dela bo Cedevita Olimpija v torek gostovala v Vroclavu pri Slasku.