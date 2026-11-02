'Ljudje bodo govorili, kar želijo, a danes sem boljši obrambni igralec'

Luka Dončić je znova blestel. Nič novega, bi lahko zapisali, a tudi tokrat je s svojimi značilnimi potezami nekajkrat dvignil občinstvo na noge. Veseli dejstvo, da je 27-letnik v odlični strelski formi, saj je ob zmagi nad Torontom s 131:125 iz 12 poskusov zadel kar osem trojk.
"Menim, da je moj napadalni učinek na zadovoljivi ravni. Dokler zmagujemo, sem zadovoljen. Ampak, kot sem že povedal, šest ali sedem mesecev nisem igral košarke, zato poskušam znova najti pravi ritem. In stvari gredo na bolje," je po peti zmagi Lakersov dejalo prvo ime omenjene franšize. "Prepričan sem, da smo na pravi poti. Zavedati pa se je treba, da smo nova ekipa, ki bo potrebovala določen čas, da se popolnoma uigra. Ko se bodo vse stvari zložile, kot si želimo, bo tudi naša igra manj nihajoča," je nadaljeval Dončić.
Tudi manjši "zaplet" s prvim strelcem Raptorsov Scottiejem Barnesom ga ni spravil s tira. "To je del športa, del našega posla. Nič omembe vrednega, vsak si želi zmagati in prav je tako," je bil kratek slovenski reprezentančni kapetan, ki je ob koncu poudaril, da ne glede na kritike, ki jih je že leta deležen za igro v obrambi, verjame, da je tudi v tem segmentu košarkarske igre naredil korak naprej.
"Jasno je, da nisem med najboljšimi obrambnimi igralci v ligi. Ampak mislim, da sem letos naredil korak naprej. Ljudje bodo govorili, kar želijo, mediji bodo pisali, kar želijo... Toda jaz vem, moja ekipa pa tudi, da sem letos boljši. In mislim, da to pomaga celotni ekipi," je še pristavil Dončić.
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