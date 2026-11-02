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'Ljudje bodo govorili, kar želijo, a danes sem boljši obrambni igralec'

Los Angeles, 02. 11. 2026 07.59 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Za košarkarji Los Angeles Lakers je uspešna noč v ligi NBA. Po bolečem porazu pred dnevi v San Franciscu so varovanci trenerja JJ Redicka v noči na ponedeljek po slovenskem času na domačem parketu s 131:125 premagali zasedbo Toronto Raptors. Prvo ime obračuna v Crypto.com Areni je bil kdo drug kot Luka Dončić, ki je 45 točkam dodal še 15 skokov, šest podaj in pet ukradenih žog.

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Luka Dončić je znova blestel. Nič novega, bi lahko zapisali, a tudi tokrat je s svojimi značilnimi potezami nekajkrat dvignil občinstvo na noge. Veseli dejstvo, da je 27-letnik v odlični strelski formi, saj je ob zmagi nad Torontom s 131:125 iz 12 poskusov zadel kar osem trojk.

"Menim, da je moj napadalni učinek na zadovoljivi ravni. Dokler zmagujemo, sem zadovoljen. Ampak, kot sem že povedal, šest ali sedem mesecev nisem igral košarke, zato poskušam znova najti pravi ritem. In stvari gredo na bolje," je po peti zmagi Lakersov dejalo prvo ime omenjene franšize. "Prepričan sem, da smo na pravi poti. Zavedati pa se je treba, da smo nova ekipa, ki bo potrebovala določen čas, da se popolnoma uigra. Ko se bodo vse stvari zložile, kot si želimo, bo tudi naša igra manj nihajoča," je nadaljeval Dončić.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi manjši "zaplet" s prvim strelcem Raptorsov Scottiejem Barnesom ga ni spravil s tira. "To je del športa, del našega posla. Nič omembe vrednega, vsak si želi zmagati in prav je tako," je bil kratek slovenski reprezentančni kapetan, ki je ob koncu poudaril, da ne glede na kritike, ki jih je že leta deležen za igro v obrambi, verjame, da je tudi v tem segmentu košarkarske igre naredil korak naprej. 

"Jasno je, da nisem med najboljšimi obrambnimi igralci v ligi. Ampak mislim, da sem letos naredil korak naprej. Ljudje bodo govorili, kar želijo, mediji bodo pisali, kar želijo... Toda jaz vem, moja ekipa pa tudi, da sem letos boljši. In mislim, da to pomaga celotni ekipi," je še pristavil Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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košarka liga nba los angeles lakers toronto raptors luka dončić

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KOMENTARJI8

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PONS
02. 11. 2026 09.47
Boli te K kaj drugi mislijo si top 2. Napadalni že 7 let. Bolje top 5 napadalni kot top 1. Obrambni. Če bi bil najboljši obrambni bi bil samo še eden več.. sedaj si eden od izbranih. Obrambo se vsak lahko potrudi napad pa imaš ali nimaš in volja ne pomaga če ne znaš dvakrat odbit žoge.
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+1
1 0
inside1
02. 11. 2026 09.27
Vse po starem. Ko mu gre, hoče vse sam naredit, ostali pa so bolj statisti zraven. Spet se bo preforsiral ob tempu tekem in poškodbe bodo spet tu....
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-3
0 3
Amor Fati
02. 11. 2026 09.10
'Ljudje bodo govorili, kar želijo, a danes sem boljši obrambni igralec' Ne bi se mogel manj / bolj strinjati 🤣
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-2
0 2
PONS
02. 11. 2026 09.40
Le povej svoje frustracije....iz kavča seveda 🤣
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+0
1 1
Amor Fati
02. 11. 2026 09.45
Kakšne frustracije? To sezono sem na njegovi strani 🤣
Odgovori
-1
0 1
PONS
02. 11. 2026 09.52
Na kateri strani.... kavča misliš?
Odgovori
0 0
PONS
02. 11. 2026 09.53
Ja en del kavča je za psa en za tebe.
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0 0
wsharky
02. 11. 2026 08.52
še en prispevek super
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+0
2 2
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