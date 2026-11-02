'Ljudje bodo govorili, kar želijo, a danes sem boljši obrambni igralec'

Luka Dončić je znova blestel. Nič novega, bi lahko zapisali, a tudi tokrat je s svojimi značilnimi potezami nekajkrat dvignil občinstvo na noge. Veseli dejstvo, da je 27-letnik v odlični strelski formi, saj je ob zmagi nad Torontom s 131:125 iz 12 poskusov zadel kar osem trojk.

"Menim, da je moj napadalni učinek na zadovoljivi ravni. Dokler zmagujemo, sem zadovoljen. Ampak, kot sem že povedal, šest ali sedem mesecev nisem igral košarke, zato poskušam znova najti pravi ritem. In stvari gredo na bolje," je po peti zmagi Lakersov dejalo prvo ime omenjene franšize. "Prepričan sem, da smo na pravi poti. Zavedati pa se je treba, da smo nova ekipa, ki bo potrebovala določen čas, da se popolnoma uigra. Ko se bodo vse stvari zložile, kot si želimo, bo tudi naša igra manj nihajoča," je nadaljeval Dončić.