Llull hvali Dončića: Takšnih številk ni pričakoval nihče

Luka Dončićje večkrat poudaril, da so mu starejši igralci Real Madrida zelo pomagali pri vključitvi v člansko zasedbo. Dončić je prvo tekmo v dresu prve ekipe iz španske prestolnice odigral 30. aprila 2015, ko je bil star 16 let, dva meseca in dva dneva. S tem je postal najmlajši debitant v članski ekipi Reala in tretji najmlajši v španskem prvenstvu po Rickyju Rubiuin Angelu Rebolu.

"Vsi v Realu smo vedeli, da mu bo uspelo, po pravici povedano pa ni nihče pričakoval takšnih številk in povprečij, ki jih ima zdaj," je v izjavah za DAZN povedal 32-letni španski reprezentant Sergio Llull. "Luka je zelo mlad in pameten igralec, ki izjemno dobro izkorišča prostor na igrišču. Zaradi svoje telesne konstitucije je dober v skoku, pri podajah oziroma pregledu nad igriščem, hkrati pa lahko koše dosega iz vseh pozicij. Liga NBA mu je pisana na kožo,"je dodal.

Llull je še povedal, da je Dončiću z veseljem pomagal na začetku kariere, saj se zaveda, kako pomembne so izkušnje in dobri nasveti za razvoj mladega igralca. Ljubljančan, ki na razplet lige NBA po prekinitvi zaradi koronske krize čaka v Sloveniji, je z Llullom pogosto v stiku prek družbenih omrežjih, zelo ga pa spoštuje še en zlat slovenski reprezentant in zaenkrat še član Real Madrida, Klemen Prepelič, ki je svojemu psu čivavi dal ime Llull.