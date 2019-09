Lopez pred spopadom z Grki opozarja: Antetokounmpo nam bo želel odtrgati glave

Bolj kot za ZDA je tekma pomembna za reprezentanco Grčije, saj ta zavoljo poraza proti Braziliji krvavo potrebuje zmago, če še želi upati na preboj v četrtfinale. V kolikor Brazilija premaga Češko in Grki izgubijo z ZDA, bi Antetokounmpo in preostala druščina ostala brez uvrstitve med osem najboljših ekip prvenstva. "Želel si nas bo 'ubiti', o tem ni dvoma. Želel nam bo odtrgati glavo, nič drugega ne pričakujem od njega," opozarja član ameriške reprezentance Brook Lopez, ki Grka iz Milwaukeeja zelo dobro pozna.

TEKMA

Po odličnih predstavah v nedavno končani sezoni lige NBA, kjer si je prislužil naziv MVP rednega dela sezone, Giannis Antetokounmpo ni več uganka nikomur. Dobro ga pozna tudi ameriški selektor Gregg Popovich, ki sicer vodi zasedbo San Antonio Spurs. "Vedno smo verjeli, da so tuji igrlaci, ki igrajo v ligi NBA, izvrstni igralci, saj jih sicer tam ne bi bilo. Giannis je poseben igralec. Toda ko takšni igralci igrajo za svoje reprezentance, postanejo avtentični superjunaki. Združijo se, sestavijo ekipo, ki se zaljubi in uživa v igri. To se vidi tudi na tem prvenstvu. Veliko jih je zraslo skupaj, veliko časa igrajo skupaj. To se opazi," je opozoril Popovich, ki prvič vodi reprezentanco ZDA na velikem tekmovanju.