Košarka

Clippersi poraženi po nizu šestih zmag, Dallas prekinil negativno serijo

Los Angeles, 04. 01. 2026 07.30 pred 39 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Payton Prichard je proti Indiani vpisal 29 točk

Košarkarji Boston Celtics so v ligi NBA v gosteh visoko premagali Los Angeles Clippers s 146:115. Jaylen Brown je ekipi iz mesta angelov nasul 50 točk, kelti pa so prekinili niz šestih zaporednih zmag Clippers. Minnesota je medtem s 125:115 premagala Miami, Deni Avdija pa je v zmagi Portlanda nad San Antoniom vpisal trojni dvojček.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boston (22-12) je zabeležil tretjo zaporedno zmago in je na tretjem mestu vzhodne konference. Derrick White je dosegel 29 točk ob sedmih podajah. Pri Clippers (12-22) sta bila s po 22 točkami najboljša Kawhi Leonard in John Collins.

Preberi še Rekorden božič 2025 za ligo NBA

Tretji poraz zapovrstjo so doživeli New York Knicks (23-12), druga ekipa vzhoda, s 130:119 je bila boljša Philadelphia (19-14). Za tretje zaporedno slavje 76ers je s 36 točkami poskrbel Tyrese Maxey, Joel Embiid in VJ Edgecombe sta pristavila po 26 točk. Za kratkohlačnike je Jalen Brunson dosegel 31 točk, Karl-Anthony Towns pa 23.

Anthony Edwards
Anthony Edwards
FOTO: Profimedia

Anthony Edwards in Naz Reid sta skupaj z 62 točkami vodila Minnesoto (22-13) do zmage nad Miamijem (19-16). Edwards je dosegel 33 točk, Reid pa 29, od tega 20 v drugem polčasu. Julius Randle je za volkove dodal še 23 točk in pobral deset skokov, pri vročici je bil najuspešnejši Norman Powell z 21 točkami.

Golden State Warriors (19-17) so po zaslugi 31 točk Stephena Curryja premagali Utah Jazz s 123:114 in jim zadali tretji poraz v nizu. Pri Utahu (12-22) je 35 točk vpisal Lauri Markkanen.

Preberi še 'V trenutni rotaciji je pomemben vsak igralec'

Dallas Mavericks (13-23) so bili s 110:104 boljši od Houstona (21-11) in dosegli prvo zmago po štirih zaporednih porazih. Anthony Davis je zabeležil 26 točk in 12 skokov, Max Christie je pristavil 24 točk. Rakete so ravno obratno po štirih zmagah zdaj prvič izgubile, kljub tokrat 34 točkam Kevina Duranta.

Anthony Davis
Anthony Davis
FOTO: AP

Deni Avdija je v zmagi Portlanda nad San Antoniom, drugo ekipo zahodne konference, vpisal trojni dvojček z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami. S 24 točkami mu je pomagal Donovan Clingan. Pri San Antoniu (25-10), kjer v kadru ni bilo poškodovanega Victorja Wembanyame, je 23 točk dosegel Luke Kornet.

Preberi še LeBron in Luka povedla Lakerse do zmage nad Memphisom

Toronto Raptors so s 134:117 premagali Atlanta Hawks. RJ Barrett in Brandon Igram sta dosegla po 29 točk. Pri Atlanti je 31 točk vpisal Nickeil Alexander-Walker, 30 jih je pristavil Jalen Johnson. Charlotte Hornets so bili s 112:99 boljši od Chicaga, 26 točk in 14 skokov je pri sršenih zabeležil Miles Bridges.

Izidi:
Miami Heat - Minnesota Timberwolves 115:125

New York Knicks - Philadelphia 76ers 119:130

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 134:117

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 99:112

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 110:115

Dallas Mavericks - Houston Rockets 110:104

Golden State Warriors - Utah Jazz 123:114

LA Clippers - Boston Celtics 115:146

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba

