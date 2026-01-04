Clippersi poraženi po nizu šestih zmag, Dallas prekinil negativno serijo

Boston (22-12) je zabeležil tretjo zaporedno zmago in je na tretjem mestu vzhodne konference. Derrick White je dosegel 29 točk ob sedmih podajah. Pri Clippers (12-22) sta bila s po 22 točkami najboljša Kawhi Leonard in John Collins.
Tretji poraz zapovrstjo so doživeli New York Knicks (23-12), druga ekipa vzhoda, s 130:119 je bila boljša Philadelphia (19-14). Za tretje zaporedno slavje 76ers je s 36 točkami poskrbel Tyrese Maxey, Joel Embiid in VJ Edgecombe sta pristavila po 26 točk. Za kratkohlačnike je Jalen Brunson dosegel 31 točk, Karl-Anthony Towns pa 23.
Anthony Edwards in Naz Reid sta skupaj z 62 točkami vodila Minnesoto (22-13) do zmage nad Miamijem (19-16). Edwards je dosegel 33 točk, Reid pa 29, od tega 20 v drugem polčasu. Julius Randle je za volkove dodal še 23 točk in pobral deset skokov, pri vročici je bil najuspešnejši Norman Powell z 21 točkami.
Golden State Warriors (19-17) so po zaslugi 31 točk Stephena Curryja premagali Utah Jazz s 123:114 in jim zadali tretji poraz v nizu. Pri Utahu (12-22) je 35 točk vpisal Lauri Markkanen.
Dallas Mavericks (13-23) so bili s 110:104 boljši od Houstona (21-11) in dosegli prvo zmago po štirih zaporednih porazih. Anthony Davis je zabeležil 26 točk in 12 skokov, Max Christie je pristavil 24 točk. Rakete so ravno obratno po štirih zmagah zdaj prvič izgubile, kljub tokrat 34 točkam Kevina Duranta.
Deni Avdija je v zmagi Portlanda nad San Antoniom, drugo ekipo zahodne konference, vpisal trojni dvojček z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami. S 24 točkami mu je pomagal Donovan Clingan. Pri San Antoniu (25-10), kjer v kadru ni bilo poškodovanega Victorja Wembanyame, je 23 točk dosegel Luke Kornet.
Toronto Raptors so s 134:117 premagali Atlanta Hawks. RJ Barrett in Brandon Igram sta dosegla po 29 točk. Pri Atlanti je 31 točk vpisal Nickeil Alexander-Walker, 30 jih je pristavil Jalen Johnson. Charlotte Hornets so bili s 112:99 boljši od Chicaga, 26 točk in 14 skokov je pri sršenih zabeležil Miles Bridges.
Izidi:
Miami Heat - Minnesota Timberwolves 115:125
New York Knicks - Philadelphia 76ers 119:130
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 134:117
Chicago Bulls - Charlotte Hornets 99:112
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 110:115
Dallas Mavericks - Houston Rockets 110:104
Golden State Warriors - Utah Jazz 123:114
LA Clippers - Boston Celtics 115:146
