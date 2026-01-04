Clippersi poraženi po nizu šestih zmag, Dallas prekinil negativno serijo

Boston (22-12) je zabeležil tretjo zaporedno zmago in je na tretjem mestu vzhodne konference. Derrick White je dosegel 29 točk ob sedmih podajah. Pri Clippers (12-22) sta bila s po 22 točkami najboljša Kawhi Leonard in John Collins .

Tretji poraz zapovrstjo so doživeli New York Knicks (23-12), druga ekipa vzhoda, s 130:119 je bila boljša Philadelphia (19-14). Za tretje zaporedno slavje 76ers je s 36 točkami poskrbel Tyrese Maxey , Joel Embiid in VJ Edgecombe sta pristavila po 26 točk. Za kratkohlačnike je Jalen Brunson dosegel 31 točk, Karl-Anthony Towns pa 23.

Anthony Edwards in Naz Reid sta skupaj z 62 točkami vodila Minnesoto (22-13) do zmage nad Miamijem (19-16). Edwards je dosegel 33 točk, Reid pa 29, od tega 20 v drugem polčasu. Julius Randle je za volkove dodal še 23 točk in pobral deset skokov, pri vročici je bil najuspešnejši Norman Powell z 21 točkami.

Golden State Warriors (19-17) so po zaslugi 31 točk Stephena Curryja premagali Utah Jazz s 123:114 in jim zadali tretji poraz v nizu. Pri Utahu (12-22) je 35 točk vpisal Lauri Markkanen.