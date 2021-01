Los Angeles in svet športa združena v spominu na Bryanta

Takšne in drugačne umetnine v spomin na umrle, ta je delo Louieja Sloe Palsina, so vzniknile na vseh koncih Los Angelesa in drugod po svetu.

Navijači so pred dvorano Staples Center, v kateri je Kobe Bryant s številkama 24 in 8 na dresu več kot dve desetletji igral za Los Angeles Lakerse, v spomin polagali cvetje in različne spominke ter obeležja. Bryant, ki je bil eden najboljših košarkarjev v zgodovini, je vseh 20 sezon igral za moštvo Lakers, s katerim je petkrat postal prvak lige NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), z ameriško reprezentanco pa je bil dvakrat olimpijski prvak (2008, 2012). Leta 2008 so ga izbrali za najboljšega igralca lige NBA, dvakrat pa je bil tudi prvi strelec. Kar 18-krat je nastopil na tekmi zvezd All-Star. Košarkarsko kariero je končal leta 2016.

Takrat so 41-letni Bryant, oče štirih deklet, njegova 13-letna hčerka Giannater sopotniki tragično umrli 26. januarja lani, ko je helikopter, ki jih je prevažal na tekmo hčerke, v gosti megli pri Calabasasu v bližini Los Angelesa strmoglavil in se zaletel v hribovito področje. Njegova žena Vanessa Bryant, je ob obletnici smrti prek Instagrama objavila spominsko pismo hčerki Gianni, ki ga je prejela od nekdanje najboljše prijateljice hčerke Aubrey, v katerem je med drugim pisalo: "Najbrž si to že slišala, ampak če kdaj postanem mama, si želim, da bi moja hčerka postala natanko takšna, kot si ti."

Gasol: Pogrešam te, hermano

Bryantova je dodala: "Hčerko in Kob-Koba pogrešam tako močno. Nikoli ne bom razumela, zakaj/kako se je taka tragedija lahko zgodila tako lepima, prijaznima in neverjetnima človeškima bitjema. Še vedno se ne zdi resnično."

Bryantov nekdanji moštveni kolega Španec Pau Gasol je bil med športniki, ki so se spomnili Bryanta.

"Pogrešam te, hermano (brat) ... ne mine dan, da te ne bi bilo ob meni pri vsem, kar počnem,"je zapisal Gasol. Legendarni Jezernik Earvin Magic Johnsonje objavil fotografijo skupaj z Bryantom in zapisal: "Kobe bo vse življenje moj Lakerss-brat."

'Družina je za večno'

Tudi v klubu, v katerem je postal legenda, so se ga spomnili s črno-belo fotografijo, ko ravno na glavo poljublja hčerko Gianno in zapisali: "Družina je za večno."

Tudi drugi losangeleški klubi so se spomnili obletnice njegove smrti. Baseballisti Los Angeles Dodgersi so, denimo, objavili fotografijo s stadiona, ki je bil okrašen z dresom s število 24 v barvah Lakersov. Nogometaši ekipe Los Angeles Galaxy so prav tako objavili fotografijo Bryanta in njegove hčerke ter ob njej z njunima vzdevkoma zapisali: "Mamba in Mambacita za vedno."