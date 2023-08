Los Angeles Lakersi bodo Kobeju Bryantu posvetili kip

Kobe Bryant je v 20-letni karieri v ligi NBA kar 18-krat zaigral na tekmi vseh zvezd. Vse življenje je bil zvest ekipi Los Angeles Lakers, kjer je nosil dresa s številko 8 in 24.

Bryant se je smrtno ponesrečil v helikopterski nesreči 26. januarja 2020. "Odkar je prišel v to mesto in se pridružil Lakersom, se je tukaj počutil kot doma in vseskozi igral v mestu angelov," je v sporočilu za javnost povedala njegova vdova Vanessa Bryant.