Los Angeles Lakers do četrte zaporedne zmage, Atlanta najbolj vroča v ligi

Lakers (28-13) so na krilihLeBrona Jamesa vpisali novo zmago in na lestvici zahodne konference skočili na drugo mesto. Tja jih je popeljal domač poraz Phoenixa (26-13) proti Minnesota Timberwolves (10-31). Pred prvaki je le Utah (29-11), ki pa je ponoči prav tako doživel poraz proti Washington Wizards s 122:131. Čarovniki so pri razmerju zmag in porazov 15-25. Ob zmagi Jezernikov se je sicer najbolj izkazal James, ki je 37 točkam dodal še osem skokov in šest podaj, iz igre pa je zadel 14 od 22 metov. Šestintridesetletnik iz Akrona v Ohiu je odigral 1305. tekmo v NBA, s čimer je na večni lestvici zdaj 20. Največ jih ima na vrhu Robert Parish s 1611. Dvaindvajset točk je za Lakers dodal NemecDennis Schröder, pri gostih iz Charlotte (20-20) pa je bil najbolj učinkovit novinecLaMelo Balls 26 točkami.

Še en odlični novinec, Anthony Edwards, pa je bil eden glavnih junakov ob zmagi najslabšega moštva lige proti Phoenixu s 123:119. Prvi izbor na lanskem naboru se je ustavil pri 42 točkah in sedmih skokih, s čimer je pri 19 letih in 225 dneh postal tretji najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA z doseženimi najmanj 40 točkami. Mlajša sta bila ob tem le LeBron James (19 let, 88 dni) in Kevin Durant (19 let, 200 dni). Eno točko manj od Edwardsa je na tekmi dosegelKarl-Anthony Towns, ki je dodal še deset skokov in osem podaj. Phoenixu ni pomagalo 35 točk Devina Bookerja. Še sedem točk več od Bookerja je za Utah v Washingtonu dosegelDonovan Mitchell, a najboljše moštvo lige ni našlo odgovora na dvojec Beal-Westbrook. Najboljši strelec lige se je ustavil pri 43 točkah, Westbrook pa se je izkazal s trojnim dvojčkom. Dosegel je 35 točk, 15 skokov in 13 podaj. Pri Utahu je sicer mejo 30 točk presegel še Joe Ingless 34.

Na vzhodu se na lestvici vzpenja Atlanta (21-20). Hawks so namreč dobili sedmo zaporedno tekmo. S 116:93 so bili boljši od Oklahoma City Thunder (17-24). S 23 točkami sta se najbolj izkazala Trae Young (9 podaj) in Bogdan Bogdanović. Na lestvici Hawks zasedajo peto mesto za Miami Heat Gorana Dragića, ki imajo zmago več.

Zmag sta se ponoči veselila tudi New York Knicks (21-21) in Portland Trail Blazers (24-16). Ti so po zaslugi 36 točk Damiana Lillardaslavili proti New Orleans Pelicans (17-24) s 101:93, medtem ko je New York tesno s 94:93 ugnal moštvo Orlando Magic (13-27).



Izidi:

Washington Wizards - Utah Jazz 131:122

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder 116:93

New York Knicks - Orlando Magic 94:93

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 119:123

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 101:93

Los Angeles Lakers- Charlotte Hornets 116:105