Los Angeles Lakers prekinili negativen niz

Portlandu ni pomagalo niti 35 točk najučinkovitejšega košarkarja večera v NBA, Damiana Lillarda. LeBron James je ob zmagi s 102:93 dosegel 28 točk, 11 skokov in sedem podaj, Nemec Dennis Schröder pa je ob vrnitvi prispeval 22 točk. Pred Lakersi (23-11) so na lestvici zahoda na drugem mestu mestni tekmeci Los Angeles Clippers. Ponoči so s 119:99 zanesljivo ugnali moštvo Memphis Grizzlies in vpisali 24. zmago na 35 tekmah. Zanjo je bil najbolj zaslužen Kawhi Leonard s 30 točkami.

Zmag so se ponoči veselili še košarkarji Oklahome in Sacramenta, pa tudi Golden State Warriors, Phoenix Suns in Toronto Raptors. V enem zanimivejših obračunov vzhodne konference pa so Boston Celtics s 118:112 premagali ekipo Indiana Pacers.

V najmočnejši košarkarski ligi bodo dvoboje igrali do 5. marca, nato pa sledi premor za tekmo vseh zvezd. Na njej zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo nastopil zvezdnik Brooklyna Kevin Durant. Med košarkarji za prvi peterki ga bo zamenjal Jayson Tatum. Mesto med igralci za tekmo vseh zvezd pa je pripadlo Litovcu Domantasu Sabonisu.

Izidi:

Boston Celtics – Indiana Pacers 118:112

Toronto Raptors – Houston Rockets 122:111

Detroit Pistons – Sacramento Kings 107:110

Miami Heat – Utah Jazz 124:116

(Goran Dragić 26 točk, 3 skoki, 2 podaji v 50. sekundi 32. minute za Miami)

Chicago Bulls – Phoenix Suns 97:106

Memphis Grizzlies – LA Clippers 99:119

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 118:109

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 130:121

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 102:93