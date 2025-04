Warriorsi z odličnim metom z razdalje Lakersom zadali boleč poraz

Luka Dončić in druščina so tekmo dobro odprli in v prvi četrtini vodili do nekaj manj kot štiri minute pred koncem, ko je slovenski zvezdnik z drugim košem na tekmi poskrbel za vodstvo z 22:20, potem pa so Lakersi strelsko zatajili in prvo četrtino so z22:26 dobili gostujoči košarkarji.

V drugi četrtini so nato bojevniki iz San Francisca stopili na plin in predvsem po zaslugi razigranih Stepha Curryja ter Brandina Podziemskija nekoliko pobegnili Lakersom. Slednji je s trojko s skoraj polovice igrišča poskrbel, da so šli varovanci Steva Kerra na glavni odmor s prednostjo 13 točk (47:60).