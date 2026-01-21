James z izbranimi besedami o Dončiću: Pokazal je, zakaj je to, kar je

Lakersi so po prvem polčasu zaostajali s 14 točkami razlike predvsem zaradi osmih zaporednih točk Denverja v malo več kot 30 sekundah igre in jasno je bilo, da bodo za zmago morali občutno izboljšati obrambo. "Osem točk v 30 sekundah. To je bil za nas velik trenutek, ki je pokazal značaj tega moštva. Konec prvega polčasa je bil grozen za nas, ampak med polčasom smo se pogovorili in držali skupaj," je strateški pristop svojega moštva v drugem polčasu opisal Dončić. "S strokovnim štabom se trenutno ukvarjamo zgolj s tem, da ugotovimo, kakšen je najboljši način igre v obrambi za to skupino igralcev. Celotno sezono se prilagajamo med tekmami in včasih bo to delovalo malo nenavadno," je o obrambi svojega moštva po tekmi dejal trener Lakersov JJ Redick.

Luka Dončić je postal prvi košarkar v zgodovini Lakersov, ki je na sedmih tekmah v sezoni vpisal vsaj 35 točk, 10 asistenc in 5 skokov. Prehitel je legendarnega Jerry Westa. FOTO: Profimedia

Ob odsotnosti Jokića so napadli nasprotnikov koš

V drugem polčasu so Lakersi povsem zagospodarili na igrišču ter izkoristili pomanjkanje visokih igralcev v domači ekipi, ki še vedno nastopa brez poškodovanega prvega zvezdnika Nikole Jokića iz Srbije.

Jezerniki so drugi polčas dobili z 58:36, predvsem pa so prevladovali pod obročema, saj so na celotni tekmi pobrali kar 51 žog, gostitelji pa 20 manj. Luka Dončić je prvič po petih zaporednih tekmah nabral več kot 10 skokov. "Skušal sem pobrati več skokov. Sem branilec, ampak zadnje čase nisem imel veliko skokov. Če jih imam več, to pomaga mojemu moštvu, zato sem jih želel nabrati več," je o svojem pristopu na tekmi dejal Dončić.

Znova izjemni James z izbranimi besedami o Luki

Poleg Dončića, ki je dosegel 87. trojni dvojček v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in petega v sezoni 2025/26, je blestel tudi neuničljivi LeBron James. Enainštiridesetletni veteran je k zmagi prispeval 19 točk, devet skokov in osem podaj. Kljub novi odlični predstavi pa se je James neposredno po tekmi poklonil svojemu soigralcu Luki Dončiću, ki je prvič v karieri prejel največ glasov navijačev za nastop na All Star tekmi. "Rad bi izpostavil Luko, ki je prejel največ glasov za nastop na All Star tekmi. Lepo je bilo videti tisti našitek na njegovem dresu. Pokazal je, zakaj je to, kar je. Toliko oči je uprtih vanj, da lahko jaz izberem pravo podajo za soigralce, ko pride žoga do mene. Sem imel preveč izgubljenih žog, kar tri v prvi četrtini, kar mi ni podobno. V drugem polčasu sem to popravil in našel svoje fante na pravih položajih," je dejal štirikratni prvak lige NBA.

LeBron James je obračun z Denverjem končal z 19 točkami, 9 skoki, 8 asistencami in 6 izgubljenimi žogami FOTO: AP

Dončić hvaležen za vse glasove

Dončić se je po tekmi zahvalil navijačem za zaupanje. "To je izjemno. Ni mi samoumevno in rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Bil sem fant iz Slovenije, ki je sanjal o tem, da bi nekoč igral na All Star tekmi. Zelo počaščen sem, da mi je to uspelo. To je velik dosežek zame," je dejal šestkratni udeleženec tekme vseh zvezd. Predstava obeh največjih zvezdnikov slovite kalifornijske ekipe je navdušila tudi stratega Redicka. "Že celotno sezono igrata odlično. Obramba nasprotnikov se jima popolnoma posveča. Igralce pred tekmami pripravljamo na to, da bodo nasprotniki spreminjali obrambno postavitev. LeBron in Luka sta zelo pametna in sproti prepoznavata obrambo nasprotnika. O tem procesu se kot ekipa nenehno pogovarjamo. Ni pomembno le, da zadaneš mete, ampak bolj, da slediš pravemu procesu," je po zmagoslavju na tekmi v Ball Areni, ki si jo je ogledalo 19.974 gledalcev, dejal Redick.

Zasedba iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na petek, ko se bo v gosteh pomerila z Los Angeles Clippers.

Zmaga Houstona v teksaškem derbiju

Poleg Lakers so danes v gosteh slavili še Phoenix Suns, Toronto Raptors in Miami Heat. Zasedba iz Arizone je v Philadelphii zmagala s 116:110, kanadska ekipa je premagala Golden State Warriors s 145:127, Miami pa je slavil v Sacramentu s 130:117. Chicago je v vetrovnem mestu ukanil Clippers s 138:110, Houston je bil v teksaškem dvoboju boljši od San Antonia s 111:106, Utah pa je pred domačimi gledalci premagal Minnesoto s 127:122. V zahodni konferenci vodi Oklahoma City (36-18), za njo pa so San Antonio (30-14), Denver (29-15), Houston (26-15) in Los Angeles Lakers (26-16). V vzhodni konferenci je na vrhu Detroit (31-10), sledijo mu Boston (26-16), New York (25-18), Toronto (26-19), Philadelphia in Orlando (oba 23-19).