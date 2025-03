Dončić kljub zelo slabem metu iz igre na robu trojnega dvojčka

Luka Dončić in Los Angeles Lakersi so se sredi naporne serije šestih tekem v osmih dneh soočili s San Antonio Spursi. Luka Dončić je bil strelsko zelo nerazpoložen, a pozornost nasprotnikov je izkoristil in z izjemnimi podajami skrbel za soigralce. Lakersi so zmagali 125:109, Dončić pa je zbral 21 točk, 9 skokov in 14 asistenc.

Los Angeles Lakersi so po seriji štirih zaporednih porazov na zadnjem obračunu premagali Phoenix Suns, le dan pozneje pa so bili na vrsti že San Antonio Spurs, ki brez prvega zvezdnika Victorya Wembanyame že nekaj časa vztrajno padajo na lestvici zahodne konference. Pri domačih na parket znova nista stopila LeBron James in Rui Hachimura. Luka Dončić je obračun začel strelsko zelo nerazpoložen, a pozornost nasprotnikov je izkoriščal za številne podaje soigralcem, ki so jih pridno izkoriščali.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Dončić je že po prvih treh četrtinah nabral dvojni dvojček, do trojnega pa mu je manjkal zgolj še en skok. Slovenec je veliko večino točk nabral za črto prostih metov, saj je v zadnjo četrtino vstopil z zgolj tremi zadetimi meti iz igre. V igro je nato stopil šele po šestih minutah počitka na klopi za rezerviste, ko so sodniki zaradi petelinjenja izključili igralca Lakersov Jareda Vanderbilta in košarkarja San Antonia Jeremyja Sochana. Dončić se je končno malo zbudil in z dvema zaporednima uspešnima prodoroma pod koš prebil mejo 20 točk, Lakersi pa so znova pobegnili nemočnim nasprotnikom in dve minuti pred koncem je Dončić dokončno stopil iz igre.

Na koncu so domači zmagali z izidom 125:109. Slovenski zvezdnik je v 34 minutah igre nabral 21 točk, 9 skokov, 14 asistenc, tri ukradene žoge, eno blokado in tri izgubljene žoge ob metu iz igre 5/20 (1/7 za tri točke, 10/13 prosti meti). Med njegovimi soigralci je najbolj izstopal Austin Reaves, ki je tekmo končal s 30 točkami, 7 skoki in 6 asistencami. Poleg njiju pa so mejo 10 točk prestopili še Jordan Goodwin in Dorian Finney-Smith s 15 točkami, Dalton Knecht s 13 točkami in Gabe Vincent z 11 točkami.

Pri San Antoniu je izstopal novinec Stephon Castle s 23 točkami, 17 jih je dodal Devin Vassell, 15 Jeremy Sochan, mejo 10 točk pa sta prestopila še Sandro Mamukelashvili (10) in Keldon Johnson (11). Lakerse naslednji obračun čaka že v noči na četrtek po našem času, ko se bodo v domači Crypto.com Areni soočili z Denver Nuggets.

