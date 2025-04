Los Angeles je imel drugo tekmo vse pod nadzorom in izenačil serijo

Na drugi tekmi prvega kroga končnice košarkarske lige NBA sta se v Crypto.com Areni pomerila ekipi Los Angeles Lakers in Minnesota Timberwolves. Jezerniki, ki so bili ob odlični obrambi v rezultatski prednosti vse od začetka tekme, so zanesljivo slavili (94:85). Luka Dončić je že v prvem polčasu dosegel 22 točk, na koncu pa jih je zbral 31. Imel je še dvanajst skokov in devet asistenc, na parketu pa je preživel 42 minut. Volkovi so prvo tekmo v mestu angelov gladko dobili (117:95), tako da je serija v zmagah izenačena. Moštvi igrata na štiri dobljene tekme.