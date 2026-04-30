Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi kljub povratku Austina Reavesa še drugič zapored izgubili

Los Angeles, 30. 04. 2026 05.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Austin Reaves se je po poškodbi vrnil v moštvo Los Angeles Lakersev

Los Angeles Lakers so kljub odsotnosti zvezdnikov Luke Dončića in Austina Reavesa presenetili vse in na prvih treh tekmah premagali Houston Rockets. Sledila je zmaga Houstona, ki je zaostanek v zmagah znižal na 3:1, serija pa se je vrnila v Los Angeles. Tam se je domači ekipi prvič po drugem aprilu znova pridružil Austin Reaves. A njegov povratek ni bil dovolj, saj so Rocketsi zmagali še drugič zapored (99:93) in izsilili šesto tekmo v domačem Teksasu.

V bogati zgodovini lige NBA se še nobeno moštvo ni uspelo vrniti po zaostanku 3:0 v zmagah. Rocketsi so prvi korak na poti do nemogočega uspešno opravili v Teksasu, v Los Angeles pa so odpotovali polni upanja. Povratek Austina Reavesa po poškodbi je domačim pomagal do vodstva 28:21 po prvi četrtini.

A gostje so se v drugi četrtini vrnili in povedli 51:47 pred tretjo četrtno. Ta prednost se je pred zadnjo četrtino povišala na 76:67 in jezerniki so bili v vse večjih težavah. V zadnji četrtini so Lakersi po trojki Ruija Hachimure pet minut pred koncem zaostanek znižali na šest točk. Takrat je na veliko sceno stopil center domačih Deandre Ayton, ki je s serijo skokov v obrambi in napadu vlil upanje v svoje moštvo, a Reed Sheppard je na drugi strani s štirimi zaporednimi točkami povišal prednost Houstona na 92:85.

Na prvih treh tekmah je imel Houston največ težav v zadnjih minutah tekem in tudi tokrat je bilo tako. 25 sekund pred koncem je Deandre Ayton z zabijanjem domače popeljal do zgolj treh točk zaostanka, a Rocketsi so s pomočjo uspešno izvedenih prostih metov in predvsem zgrešenih metov za tri točke LeBrona Jamesa nekako ohranili prednost in izsilili šesto tekmo v Houstonu. Rocketsi so tako postali šele 16. moštvo v zgodovini lige, ki je po zastanku 3:0 v zmagah izsililo šesto tekmo. Doma bodo poskušali postati šele peto moštvo, ki bi po takem zaostanku izsililo sedmo tekmo, nobenem moštvu v zgodovini pa še ni uspel popoln povratek in zmaga v seriji.

los angeles lakers nba luka dončić houston rockets lebron james

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
