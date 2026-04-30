Lakersi kljub povratku Austina Reavesa še drugič zapored izgubili

V bogati zgodovini lige NBA se še nobeno moštvo ni uspelo vrniti po zaostanku 3:0 v zmagah. Rocketsi so prvi korak na poti do nemogočega uspešno opravili v Teksasu, v Los Angeles pa so odpotovali polni upanja. Povratek Austina Reavesa po poškodbi je domačim pomagal do vodstva 28:21 po prvi četrtini.

A gostje so se v drugi četrtini vrnili in povedli 51:47 pred tretjo četrtno. Ta prednost se je pred zadnjo četrtino povišala na 76:67 in jezerniki so bili v vse večjih težavah. V zadnji četrtini so Lakersi po trojki Ruija Hachimure pet minut pred koncem zaostanek znižali na šest točk. Takrat je na veliko sceno stopil center domačih Deandre Ayton, ki je s serijo skokov v obrambi in napadu vlil upanje v svoje moštvo, a Reed Sheppard je na drugi strani s štirimi zaporednimi točkami povišal prednost Houstona na 92:85.

Na prvih treh tekmah je imel Houston največ težav v zadnjih minutah tekem in tudi tokrat je bilo tako. 25 sekund pred koncem je Deandre Ayton z zabijanjem domače popeljal do zgolj treh točk zaostanka, a Rocketsi so s pomočjo uspešno izvedenih prostih metov in predvsem zgrešenih metov za tri točke LeBrona Jamesa nekako ohranili prednost in izsilili šesto tekmo v Houstonu. Rocketsi so tako postali šele 16. moštvo v zgodovini lige, ki je po zastanku 3:0 v zmagah izsililo šesto tekmo. Doma bodo poskušali postati šele peto moštvo, ki bi po takem zaostanku izsililo sedmo tekmo, nobenem moštvu v zgodovini pa še ni uspel popoln povratek in zmaga v seriji.