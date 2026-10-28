Izjemne trojke in podaje Dončića niso dovolj, obramba bo morala biti boljša

Luka Dončić je v 37 minutah igre poleg 41 točk zbral še pet skokov in devet podaj. Šestkrat je zadel za tri točke, od svojih 41 točk pa jih je 16 dosegel že v prvi četrtini. Po izjemni predstavi proti Utah Jazz, ko je ob zmagi jezernikov dosegel 52 točk, je tako še drugič po vrsti presegel mejo 40 točk, vendar tokrat ni mogel preprečiti poraza. Pri domačih je bil razpoložen tudi Austin Reaves, ki je dosegel 26 točk, Sandro Mamukelašvili jih je dodal 17. Jezerniki so ob polčasu vodili s 73:68, Portland pa je v nadaljevanju izničil zaostanek in v napeti končnici prišel do zmage.

Luka Dončić proti Portland Trailblazers FOTO: Sofascore.com

Odločilni trenutki so pripadli gostom. Damian Lillard in Deni Avdija sta v zaključku zadnje četrtine zadela zaporedni trojki, Dončić in Ziaire Williams pa sta odgovorila na isti način. Ja Morant je nato z dvema zaporednima košema Portlandu priigral pet točk prednosti, Lillard pa je 43 sekund pred koncem s svojo četrto trojko na tekmi povečal prednost in odločil zmagovalca. Lillard je tekmo končal z 21 točkami, Jrue Holiday jih je prispeval 22, Robert Williams III. pa 14 in deset skokov. Portland je zadel 18 trojk iz 36 poskusov in sezono začel s tremi zaporednimi zmagami. "V obrambi smo jim prevečkrat dovolili, da so prišli do svojih priložnosti," je glavno težavo domače zasedbe na novinarski konferenci po tekmi opisal trener Lakers, J.J. Redick.

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"Nismo bili dovolj disciplinirani, kot smo se dogovorili pred tekmo," je pripomnil domači trener. Ob tem je pohvalil nasprotno ekipo: "Treba je poudariti, da je imel Portland odličen strelski večer. Mi smo sicer prišli do odprtih metov, a jih zgrešili. Pripravili smo si dobre položaje in spravili žogo, kamor smo želeli, vendar ni šlo." "Če dosežemo 129 točk, bi moralo biti to doma dovolj za zmago. Zasluge gredo Portlandu, ki ima odlično ekipo, kar je tudi dokazal. To je bila dobra preizkušnja. Hitro moramo misli usmeriti na Clippers in najti način, kako jih še enkrat premagati," je sklenil trener.

Odgovornost za slabo predstavo v obrambi je prevzel tudi center domače ekipe Walker Kessler. "Dobro smo branili njihove protinapade, preprečevali smo jim skoke po zgrešenih metih, naša obramba proti standardnim napadom pa ni bila dovolj dobra. Njihovi igralci so prodirali pod koš, metali s polrazdalje. Naša obramba je popuščala in dovolila veliko metov za tri točke. Jaz osebno moram biti veliko boljši v obrambi. Poskušam biti vodja v obrambi in danes nisem bil dovolj dober," je samokritično dejal novi član moštva iz Los Angelesa. Jezerniki bodo naslednjo tekmo odigrali že v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko se bodo v gosteh pomerili z mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers.