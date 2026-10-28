Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Izjemne trojke in podaje Dončića niso dovolj, obramba bo morala biti boljša

Los Angeles, 28. 10. 2026 07.51 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
STA M.D.
Luka Dončić je proti Portlandu vpisal 41 točk in 9 asistenc

Los Angeles Lakers so izgubili prvo tekmo sezone kljub odlični igri v napadu in novi izjemni predstavi Luke Dončića, ki je poraz s Portland Trailblazers (136:129) zaključil z 41 točkami in 9 asistencami. Po tekmi so se trener jezernikov JJ Redick in njegovi igralci strinjali, da je bila slaba obramba glavni krivec za poraz.

Luka Dončić je v 37 minutah igre poleg 41 točk zbral še pet skokov in devet podaj. Šestkrat je zadel za tri točke, od svojih 41 točk pa jih je 16 dosegel že v prvi četrtini. Po izjemni predstavi proti Utah Jazz, ko je ob zmagi jezernikov dosegel 52 točk, je tako še drugič po vrsti presegel mejo 40 točk, vendar tokrat ni mogel preprečiti poraza.

Pri domačih je bil razpoložen tudi Austin Reaves, ki je dosegel 26 točk, Sandro Mamukelašvili jih je dodal 17. Jezerniki so ob polčasu vodili s 73:68, Portland pa je v nadaljevanju izničil zaostanek in v napeti končnici prišel do zmage.

Luka Dončić proti Portland Trailblazers
Luka Dončić proti Portland Trailblazers
FOTO: Sofascore.com

Odločilni trenutki so pripadli gostom. Damian Lillard in Deni Avdija sta v zaključku zadnje četrtine zadela zaporedni trojki, Dončić in Ziaire Williams pa sta odgovorila na isti način.

Ja Morant je nato z dvema zaporednima košema Portlandu priigral pet točk prednosti, Lillard pa je 43 sekund pred koncem s svojo četrto trojko na tekmi povečal prednost in odločil zmagovalca.

Lillard je tekmo končal z 21 točkami, Jrue Holiday jih je prispeval 22, Robert Williams III. pa 14 in deset skokov. Portland je zadel 18 trojk iz 36 poskusov in sezono začel s tremi zaporednimi zmagami.

"V obrambi smo jim prevečkrat dovolili, da so prišli do svojih priložnosti," je glavno težavo domače zasedbe na novinarski konferenci po tekmi opisal trener Lakers, J.J. Redick.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nismo bili dovolj disciplinirani, kot smo se dogovorili pred tekmo," je pripomnil domači trener.

Ob tem je pohvalil nasprotno ekipo: "Treba je poudariti, da je imel Portland odličen strelski večer. Mi smo sicer prišli do odprtih metov, a jih zgrešili. Pripravili smo si dobre položaje in spravili žogo, kamor smo želeli, vendar ni šlo."

"Če dosežemo 129 točk, bi moralo biti to doma dovolj za zmago. Zasluge gredo Portlandu, ki ima odlično ekipo, kar je tudi dokazal. To je bila dobra preizkušnja. Hitro moramo misli usmeriti na Clippers in najti način, kako jih še enkrat premagati," je sklenil trener.

Preberi še Dončić znova blestel, a Lakersi so proti Portlandu izgubili prvič v sezoni

Odgovornost za slabo predstavo v obrambi je prevzel tudi center domače ekipe Walker Kessler. "Dobro smo branili njihove protinapade, preprečevali smo jim skoke po zgrešenih metih, naša obramba proti standardnim napadom pa ni bila dovolj dobra. Njihovi igralci so prodirali pod koš, metali s polrazdalje. Naša obramba je popuščala in dovolila veliko metov za tri točke. Jaz osebno moram biti veliko boljši v obrambi. Poskušam biti vodja v obrambi in danes nisem bil dovolj dober," je samokritično dejal novi član moštva iz Los Angelesa.

Jezerniki bodo naslednjo tekmo odigrali že v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko se bodo v gosteh pomerili z mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers.

Razlagalnik

Asistenca ali podaja je statistična prvina v košarki, ki se pripiše igralcu, ki poda žogo soigralcu na način, da ta neposredno po prejemu žoge doseže koš. Za uspešno asistenco mora biti podaja ključnega pomena za dosego koša, kar pomeni, da soigralec po prejemu žoge ne sme narediti preveč driblingov ali nepotrebnih gibov, preden zaključi akcijo.

Damian Lillard je eden najuspešnejših ameriških košarkarjev v sodobni zgodovini lige NBA. Znan je predvsem po svoji izjemni sposobnosti metanja z velike razdalje in hladnokrvnosti v odločilnih trenutkih tekem, kar mu je prineslo vzdevek 'Dame Time'. Skozi svojo kariero se je uveljavil kot eden najboljših branilcev v ligi, večkrat pa je bil izbran tudi v najboljše peterke sezone.

Trojka ali met za tri točke je koš, dosežen z metom izza črte, ki označuje polkrog okoli nasprotnikovega koša. Ta črta je v ligi NBA oddaljena 7,24 metra od središča obroča. Uspešen met iz te razdalje ekipi prinese tri točke, kar je največja vrednost za en sam zadeti koš v košarki, zato so trojke ključno orožje za hitro zmanjšanje zaostanka ali povečanje prednosti.

J.J. Redick je nekdanji profesionalni košarkar v ligi NBA, ki je bil med svojo igralsko kariero znan predvsem kot eden najboljših specialistov za met za tri točke. Po upokojitvi od aktivnega igranja je postal prepoznaven košarkarski analitik in ustvarjalec vsebin, pred kratkim pa je svojo pot nadaljeval kot glavni trener v ligi NBA, kjer svoje bogate izkušnje iz igralskih dni prenaša na vodenje ekipe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
los angeles lakers nba portland trailblazers luka dončić

Lakersi zapravili novo izjemno predstavo Dončića in prvič izgubili

24ur.com Lakersi kljub osmim trojkam Dončića prejeli bolečo lekcijo
24ur.com Redick je (končno) dobil odgovor, ki ga je iskal, Dončić znova odličen
24ur.com 'V trenutku sem pomislil, da sem se težje poškodoval'
24ur.com Redick po 'najboljšem treningu v mesecih' optimističen pred drugo tekmo
24ur.com 'Ko izgubijo Lakersi, se o tem več govori kot pri ostalih ekipah'
24ur.com Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Deep1
28. 10. 2026 09.35
Na koncu je zmanjkalo nekaj čebule za dobre čevape! 😆
Odgovori
+3
3 0
turkiz
28. 10. 2026 09.34
Domače tekme morajo Lakersi igrati brez Dončiča in te tekme dobiti. Nujno rabijo zaneslivega playa za zamrnjavo. Po mojem se bi z veseljem pridružil Irving. Irving ima tiste vodstvene sposobnosti, ki jih ima pri Lakersih samo Luka. Pa še dobra prijatelja sta. Nevem zakaj to Luka ne sproži, da se uredi tak prestop. Nujno...
Odgovori
0 0
Oliguma
28. 10. 2026 09.59
On tam nima kaj govorit..je pepe..čeprav tukaj mediji pišejo vse sorte traparije..
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
28. 10. 2026 09.25
Nimajo menjave za le Brona tak da...
Odgovori
+1
2 1
wsharky
28. 10. 2026 09.24
drugi prispevek, a ne zmorete spisat enega malo daljšega in to je to za danes?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Tvoj otrok lahko na začetku tekme na igrišče pospremi nogometne zvezdnike
Tvoj otrok lahko na začetku tekme na igrišče pospremi nogometne zvezdnike
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti
Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti
vizita
Portal
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Kako lahko divji kostanj in žir krepita telo
Kako lahko divji kostanj in žir krepita telo
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Lamar Odom na OnlyFansu dvignil prah: Bo razkril tudi tisto, kar je dolgo ostalo skrito?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
dominvrt
Portal
Imate psa ali mačko? Te napake pri skrbi za ljubljenčka morda delate tudi vi
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022