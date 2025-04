Jezerniki do zanesljive zmage proti pelikanom

Košarkarji Los Angeles Lakers Luke Dončića so na tekmi rednega dela lige NBA v domači dvorani gostili ekipo New Orleans Pelicans. Jezerniki so po bolj zadržanem uvodu v nadaljevanju obračuna prevzeli vse vajeti igre in na koncu zanesljivo slavili 124:108. Dončić je v 36 minutah igre dosegel 35 točk. Imel je še šest skokov in prav toliko asistenc. Lakersi so s 47 zmagami in 30 porazi v zahodni konferenci skočili na tretje mesto. Denver Nuggets, kjer igra še drugi Slovenec v ligi Vlatko Čančar, so izgubili pri Golden State Warriors s 104:118. Koprčan je na parketu preživel nekaj več kot štiri minute, a tokrat v statistiko vpisal le dve izgubljeni žogi.