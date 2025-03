Los Angeles po preobratu v zadnji četrtini in podaljšku do nove zmage

Los Angeles Lakers so se v domači dvorani Crypto.com Arena pomerili z ekipo New York Knicks. Gostje, ki so prevzeli rezultatsko pobudo v drugi četrtini, ki so jo dobili za trinajst točk, so bili pred zadnjim delom še naprej v vodstvu (88:80), a jezerniki so se približali in tudi povedli, v dramatični končnici pa je prišlo do podaljška (99:99). V njem je s prvimi petimi točkami pomembno vlogo odigral Luka Dončić in jezerniki so prišli do nove zmage (113:109). Ljubljančan je bil prvi strelec svoje ekipe. Dosegel je 32 točk, dodal še dvanajst asistenc in sedem skokov. Na parketu je preživel 43 minut. Los Angeles je dobil osemnajst od zadnjih enaindvajset tekem in drži drugo mesto na zahodu, uspeh proti New Yorku pa je osmi v nizu.