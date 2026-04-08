Učna ura za rezerviste jezernikov: Oklahoma pustošila v Los Angelesu

Na lestvici imajo Nuggets zmago več od Los Angeles Lakers (50-28), ki bodo do konca rednega dela in tudi nekaj časa v končnici brez poškodovanih Luka Dončića in Austina Reavesa . Za petami jezernikom so tudi Houston Rockets (49-29).

Reaves in Dončić sta bila ključna igralca pri ponovnem vzponu jezernikov marca, ko so Lakers zmagali na 15 od 17 tekem in se povzpeli na tretje mesto v razvrstitvi zahodne konference s 50 zmagami in 27 porazi.

Lakers imajo pred seboj še tri tekme rednega dela sezone. Jezerniki so že potrdili končnico, ob tem pa bodo redni del sezone končali tudi kot pacifiški prvak, saj so potrdili prvo mesto v tihomorski diviziji lige NBA.

Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30)