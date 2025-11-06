Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 104:106* (zadnja četrtina)

Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA se v Crypto.com Areni merita ekipi Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs. Luka Dončić se je vrnil v kader jezernikov, Austin Reaves je vnovič odsoten zaradi poškodbe dimelj, LeBron James pa zaradi išiasa še ni začel sezone. Po treh četrtinah so bili gostje v vodstvu s 96:88.