Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 100:106* (26:29, 34:30, 28:37,
Košarka
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 104:106* (zadnja četrtina)
Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA se v Crypto.com Areni merita ekipi Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs. Luka Dončić se je vrnil v kader jezernikov, Austin Reaves je vnovič odsoten zaradi poškodbe dimelj, LeBron James pa zaradi išiasa še ni začel sezone. Po treh četrtinah so bili gostje v vodstvu s 96:88.
