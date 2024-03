Los Angeles Lakers vse bližje končnici

Anthony Davis je na predvečer svojega 31. rojstnega dne v košarkarski ligi NBA s 27 točkami in 25 skoki popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 120:109 proti eni najboljših ekip zahoda, Minnesoti. Timberwolves so v tekmo vstopili kot druga ekipa zahodne konference, po porazu proti jezernikom pa so zdrsnili na tretje mesto.

V Los Angelesu so Anthony Davis in jezerniki izkoristili oslabljeno postavo volkov. Med štirimi ključnimi igralci sta manjkala tudi Karl-Anthony Towns in center Rudy Gobert, ki je manjkal zaradi nategnjene stegenske mišice. "Ne glede na to, kdo igra za njih, so zelo dobra ekipa," je dejal Davis. Ta je postal prvi igralec lige NBA z najmanj 25 točkami, 25 skoki in petimi ukradenimi žogami na tekmi. LeBron James je 21 od svojih skupno 29 točk dosegel v drugem polčasu. Minnesota zdaj za vodilno Oklahomo City zaostaja za tekmo in pol. Košarkarji Thunderja so v domači dvorani za tretje zaporedno slavje "povozili" Memphis Grizzlies s 124:93. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 23 točk, prav tako je 23 točk k zmagi s klopi prispeval novinec Cason Wallace. Vendar pa je Oklahoma zaradi poškodbe v drugi četrtini izgubila Jalena Williamsa, ki si je zvil desni gleženj.

Anthony Davis in Lebron James sta poraz LA Lakersov tokrat spremljala z roba igrišča FOTO: AP icon-expand

Še hujša se zdi poškodba Turka Alperna Senguna iz Houston Rockets, ki so po zaostanku za 13 točk in preobratu premagali Kings v Sacramentu s 112:104. Prvi strelec raket je moral igrišče zapustiti na invalidskem vozičku, potem ko je v zadnji minuti nerodno trčil z Domantasom Sabonisom in začutil močne bolečine v kolenu. Za zdaj še ni znano, kako resna je poškodba. Sengun v povprečju dosega 21,2 točke in 9,4 skoka na tekmo. "Grozno je to videti, še posebej tako pozno v igri, tik pred koncem," je dejal domači trener Ime Udoka in dodal: "A to ne zmanjša zmage na splošno. Mislim, da je bila to ena naših najboljših predstav v gosteh. Sengun je imel veliko vlogo pri tem."

Damian Lillard FOTO: AP icon-expand