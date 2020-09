Los Angeles Lakers z zmago začeli konferenčni finale

Po tesni uvodni četrtini, ki so jo Zlata zrna dobila za dve točki, so jezerniki prevzeli nadzor v drugi četrtini z delnim izidom 17:1, ko Denver več kot pet minut ni dosegel koša, ter ob polčasu povedli že s 70:59. "Potrebovali smo eno četrtino, da smo ugotovili, kako stvari stojijo. Ne pravim, da smo tekmece povsem 'prebrali', za to je v dvoboju še prezgodaj reči," je po tekmi dejal LeBron James. Denverju je sicer v tretji četrtini uspelo nekoliko znižati zaostanek, vendar pa je njihova prizadevanja zaustavilo dejstvo, da so imeli največji zvezdniki ekipe Nikola Jokić, Jamal Murray inPaul Millsap vsi težave z osebnimi napakami. Jokić in Murray sta bila s po 21 točkami prva strelca Denverja, katerega član je tudi SlovenecVlatko Čančar, a ga ni v ekipi za končnico. Po tekmi je trener Denverja Mike Malone menil, da njegovi varovanci niso naredili dovolj v obrambi. "Že v uvodni četrtini nismo igrali obrambe. K sreči je v uvodnem delu tekme naš napad odlično deloval, tako da smo dosegali koše, a nismo veliko igrali obrambe," je z glavo zmajeval Malone. LA Lakers, ki so prvič po desetih letih spet v konferenčnem finalu - takrat so tudi osvojili zadnji naslov prvaka NBA -, se zavedajo, da dvoboja proti Denverju še ni konec. Zlata zrna so namreč v obeh prejšnjih krogih do zmage prišla po preobratih, saj so obakrat zaostajala že z 1:3 v zmagah, nato pa se s 4:3 prebila v naslednji krog vse do finala zahodne konference. "Danes nismo pokazali ničesar posebnega. Čakajo nas še tri zmage," je dejal Davis.

Druga tekma polfinala NBA med jezerniki in zlatimi zrni bo na sporedu v nedeljo.



Izidi, končnica, zahod, konferenčni finale:

Los Angeles Lakers- Denver Nuggets126:114

(LA Lakers vodijo z 1:0 v zmagah)