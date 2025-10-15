Dončić prvič v kadru Lakersov: v 22 minutah dosegel 25 točk

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je bil še tretji poraz Lakers na dosedanjih štirih pripravljalnih tekmah pred začetkom nove sezone, vendar ti dvoboji nimajo pravega tekmovalnega naboja.

Prvi strelec evropskega prvenstva Luka Dončić je samo v prvem polčasu dosegel 22 točk, šest skokov, tri podaje, izgubil pa je tudi pet žog, je nato polovico tretje in zadnjo četrtino v celoti presedel na klopi. Ob 26-letnem Ljubljančanu je Phoenixu 25 točk nasul tudi Austin Reaves .

Za Lakers je poleg Dončića prvič zaigral tudi Marcus Smart , ki je dosegel deset točk, medtem ko bo prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James zaradi išiasa izpustil tudi uvod v novo sezono.

Naslednja tekma jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v Kaliforniji gostili nekdanjo Dončićevo ekipo Dallas Mavericks, pred začetkom sezone pa v soboto še obračun s Sacramento Kings.

Ligaško sezono bodo Lakers odprli v domači dvorani 21. oktobra s tekmo proti Golden state Warriors.

Izid:

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21)