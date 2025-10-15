Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić prvič v kadru Lakersov: v 22 minutah dosegel 25 točk

Los Angeles, 15. 10. 2025 07.06 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Luka Dončić je prvič med pripravami na novo sezono v Ligi NBA oblekel dres Los Angeles Lakersov na tekmi. Kalifornijci so gostovali v Arizoni pri Phoenixu in izgubili s 104:113. Dončiću bo na pripravljalnih tekmah, kot je poudaril trener jezernikov JJ Redick, namenjena krajša minutaža, njegov igralni čas pa bodo postopno večali. Ljubljančan je v 22 minutah dosegel 25 točk. V statistiko je vpisal še sedem skokov, štiri podaje in pet izgubljenih žog. Jezerniki bodo zadnjo pripravljalno tekmo odigrali v noči na četrtek, ko bodo gostili Dallas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je bil še tretji poraz Lakers na dosedanjih štirih pripravljalnih tekmah pred začetkom nove sezone, vendar ti dvoboji nimajo pravega tekmovalnega naboja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi strelec evropskega prvenstva Luka Dončić je samo v prvem polčasu dosegel 22 točk, šest skokov, tri podaje, izgubil pa je tudi pet žog, je nato polovico tretje in zadnjo četrtino v celoti presedel na klopi. Ob 26-letnem Ljubljančanu je Phoenixu 25 točk nasul tudi Austin Reaves.

Preberi še Dončić ob pekočih perutničkah klel in Američanom priporočil kremšnito

Za Lakers je poleg Dončića prvič zaigral tudi Marcus Smart, ki je dosegel deset točk, medtem ko bo prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James zaradi išiasa izpustil tudi uvod v novo sezono. 

Luka Dončić na tekmi v Phoenixu.
Luka Dončić na tekmi v Phoenixu. FOTO: AP

Naslednja tekma jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v Kaliforniji gostili nekdanjo Dončićevo ekipo Dallas Mavericks, pred začetkom sezone pa v soboto še obračun s Sacramento Kings.

Ligaško sezono bodo Lakers odprli v domači dvorani 21. oktobra s tekmo proti Golden state Warriors.

Izid:
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21)

košarka nba los angeles dončić
Naslednji članek

Zmaji z odmevno zmago pokazali, da v Eurocupu mislijo resno

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286