Jezerniki proti Atlanti za zaustavitev črne serije

Košarkarji Los Angeles Lakers so pred domačo tekmo z Atlanto gostovali pri Sacramento Kings in doživeli nepričakovan poraz s 112:124, potem ko so bili kralji boljši v uvodnih treh četrtinah. Gostom ni do zmage pomagalo niti 42 točk Luke Dončića .

Dončić je točkovnemu zbiru, od tega je zadel le dva od devetih poskusov za tri točke, vendar sedmič to sezono presegel 40 točk, dodal še sedem skokov in osem podaj, štiri ukradene žoge, a je tudi izgubil štiri žoge. Vseeno Ljubljančan ni mogel preprečiti 14. poraza Lakers v sezoni, ki so zadeli le osem trojk iz 36 poskusov. Za zaustavitev črnega niza treh zaporednih porazov se zdi Atlanta tekmec po meri. Pa čeprav so anstopi nosilcev igre, tudi Dončića, vprašljivi.

Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks