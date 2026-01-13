Naslovnica
Košarka

Jezerniki proti Atlanti za zaustavitev črne serije

Los Angeles, 13. 01. 2026 23.11 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks

Že dan po gostovanju v Sacramentu jezernike, ki so nanizali še tretji zaporedni poraz v prvenstvu NBA, čaka nov izziv, ko bodo v domači dvorani gostili Atlanto. Lakersi imajo drugič v sezoni tri zaporedne poraze. Vprašljiva sta nastopa Luke Dončića in LeBrona Jamesa, Austin Reaves pa je že dalj časa odsoten.

Luka Dončić in LeBron James sta za Atlanto vprašljiva.
Luka Dončić in LeBron James sta za Atlanto vprašljiva.
FOTO: AP

Košarkarji Los Angeles Lakers so pred domačo tekmo z Atlanto gostovali pri Sacramento Kings in doživeli nepričakovan poraz s 112:124, potem ko so bili kralji boljši v uvodnih treh četrtinah. Gostom ni do zmage pomagalo niti 42 točk Luke Dončića

Preberi še 'Težava je v slabem metu, v tem smo med najslabšimi v ligi'

Dončić je točkovnemu zbiru, od tega je zadel le dva od devetih poskusov za tri točke, vendar sedmič to sezono presegel 40 točk, dodal še sedem skokov in osem podaj, štiri ukradene žoge, a je tudi izgubil štiri žoge. Vseeno Ljubljančan ni mogel preprečiti 14. poraza Lakers v sezoni, ki so zadeli le osem trojk iz 36 poskusov. Za zaustavitev črnega niza treh zaporednih porazov se zdi Atlanta tekmec po meri. Pa čeprav so anstopi nosilcev igre, tudi Dončića, vprašljivi.

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks

