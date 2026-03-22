Dončić in 16. tehnična napaka: 'Moral sem se postaviti zase, grde stvari je govoril'

Najbolj učinkovit igralec na parketu je bil znova Luka Dončić. Slovenski zvezdnik v dresu kalifornijske ekipe je dosegel 33 točk, a prejel tudi svojo 16. tehnično napako, kar pomeni prepoved igranja na naslednji tekmi, če kazen ne bo preklicana.

Dončić je bil znova neustavljiv v uvodni četrtini, ko je zadel dve trojki, skupaj pa v term delu igre tekmecem nasul kar 16 točk. Lakersi so si z delnim izidom 18:5 priigrali 14 točk naskoka po desetih minutah (23:37). Ljubljančan je iz igre metal 12-30, od tega 3-13 za tri točke, v 38:11 minute pa je zbral še osem podaj, pet skokov, štiri ukradene žoge in eno blokado. "Odlična tekma je za nami proti dobremu moštvu. Tudi če bi slavili oni, ne bi bilo nezasluženo,"n je najprej povedal prvi strelec obračuna Luka Dončić in se takoj usmeril k dogodkom v izdihljajih tekme v Orlandu.

"Takoj sem vedel, da bo Luke Kuennard zadel. V trenutku, ko je prejel žogo in bil povsem sam, je bilo jasno, da je to koš. Gre namreč za enega najboljših strelcev lige," je prepričan 27-letni Ljubljančan, ki je, po svoji oceni, odigral kar dobro uvodno četrtino, nato pa ... "Bil sem slab. V nadaljevanju tekme nisem bil pravi. Na srečo so nekateri drugi povedali voz. imamo veliko kakovosti, zato lahko vsako tekmo povedel nekdo drug," je še povedal zvezdnik ekipe iz mesta angelov in na vsa usta hvalil vzdušje znotraj slačilnice.

Luka Dončić na tekmi v Orlandu. FOTO: AP

"To nas ves čas krasi. kemija je izredna in to se vidi tudi na parketu, ko se borimo drug za drugega. morda v Orlandu nismo odigrali najbolj kakovostne tekme, toda pristop in želja sta bila na najvišjem nivoju. In tudi po zaostanku v končnici, smo verjeli v uspeh." Zlati slovenski košarkarski deček ni mogel mimo vprašanj o novi prejeti tehnični napaki. 16. v sezoni zaradi katere mu grozi suspenz. Če ne bo preklicana, bo v ponedeljek prisilno počival.

"Preko nekaterih stvari ne moreš iti v življenju. Tudi če gre za košarkarski parket. Moral sem se postaviti zase, bile so izrečene grde besede. Toda po drugi strani se moram izboljšati in se ne smem pustiti sprovocirati. Vsekakor računamo, da bo kazen preklicana, saj ne želim pustiti na cedilu soigralcev," je zgodbo iz Amway Arene zaključil prvi strelec lige NBA. "Gruzijec Goga Bitadze je na črti za proste mete v srbskem jeziku izustil nekaj grdih besed o moji družini, sam pa sem se odzval na njegovo provokacijo," je pokazal na krivca 27-letni Slovenec in zaključil zgodbo iz Amway Centra.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 46-25 na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (56-15) in San Antonio Spurs (53-18). Naslednja tekma jih čaka v noči na torek, ko bodo gostovali v Detroitu pri vodilni ekipi vzhodne konference (51-19). Izid, liga NBA, redni del:

Orlando Magic - Los Angeles Lakers 104:105 (30:37, 35:25, 22:20, 17:23)

Luka Dončić 33 (12:30 iz igre, 3:12 za tri, prosti meti 6:9, 8 podaj, 5 skokov, 4 izgubljene in 4 ukradene žoge v 33 minutah).