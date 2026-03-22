Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić in 16. tehnična napaka: 'Moral sem se postaviti zase, grde stvari je govoril'

Orlando, 22. 03. 2026 06.22 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA dosegli deveto zmago v nizu. V Orlandu so slavili s 105:104, odločilne točke pa je prispeval Luke Kennard, ki je 0,6 sekunde pred koncem razburljivega in izenačenega dvoboja zadel zmagoviti met za tri točke. Luka Dončič je bil prvi strelec tekme s 33 doseženimi točkami, a je prejel tudi 16. tehnično napako v sezoni, zaradi katere ne bo smel igrati na naslednji ponedeljkovi tekmi. Razen, če mu bo kazen preklicana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj učinkovit igralec na parketu je bil znova Luka Dončić. Slovenski zvezdnik v dresu kalifornijske ekipe je dosegel 33 točk, a prejel tudi svojo 16. tehnično napako, kar pomeni prepoved igranja na naslednji tekmi, če kazen ne bo preklicana. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je bil znova neustavljiv v uvodni četrtini, ko je zadel dve trojki, skupaj pa v term delu igre tekmecem nasul kar 16 točk. Lakersi so si z delnim izidom 18:5 priigrali 14 točk naskoka po desetih minutah (23:37). Ljubljančan je iz igre metal 12-30, od tega 3-13 za tri točke, v 38:11 minute pa je zbral še osem podaj, pet skokov, štiri ukradene žoge in eno blokado. "Odlična tekma je za nami proti dobremu moštvu. Tudi če bi slavili oni, ne bi bilo nezasluženo,"n je najprej povedal prvi strelec obračuna Luka Dončić in se takoj usmeril k dogodkom v izdihljajih tekme v Orlandu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Takoj sem vedel, da bo Luke Kuennard zadel. V trenutku, ko je prejel žogo in bil povsem sam, je bilo jasno, da je to koš. Gre namreč za enega najboljših strelcev lige," je prepričan 27-letni Ljubljančan, ki je, po svoji oceni, odigral kar dobro uvodno četrtino, nato pa ... "Bil sem slab. V nadaljevanju tekme nisem bil pravi. Na srečo so nekateri drugi povedali voz. imamo veliko kakovosti, zato lahko vsako tekmo povedel nekdo drug," je še povedal zvezdnik ekipe iz mesta angelov in na vsa usta hvalil vzdušje znotraj slačilnice. 

Luka Dončić na tekmi v Orlandu.
FOTO: AP

"To nas ves čas krasi. kemija je izredna in to se vidi tudi na parketu, ko se borimo drug za drugega. morda v Orlandu nismo odigrali najbolj kakovostne tekme, toda pristop in želja sta bila na najvišjem nivoju. In tudi po zaostanku v končnici, smo verjeli v uspeh." Zlati slovenski košarkarski deček ni mogel mimo vprašanj o novi prejeti tehnični napaki. 16. v sezoni zaradi katere mu grozi suspenz. Če ne bo preklicana, bo v ponedeljek prisilno počival. 

"Preko nekaterih stvari ne moreš iti v življenju. Tudi če gre za košarkarski parket. Moral sem se postaviti zase, bile so izrečene grde besede. Toda po drugi strani se moram izboljšati in se ne smem pustiti sprovocirati. Vsekakor računamo, da bo kazen preklicana, saj ne želim pustiti na cedilu soigralcev," je zgodbo iz Amway Arene zaključil prvi strelec lige NBA. "Gruzijec Goga Bitadze je na črti za proste mete v srbskem jeziku izustil nekaj grdih besed o moji družini, sam pa sem se odzval na njegovo provokacijo," je pokazal na krivca 27-letni Slovenec in zaključil zgodbo iz Amway Centra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 46-25 na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (56-15) in San Antonio Spurs (53-18). Naslednja tekma jih čaka v noči na torek, ko bodo gostovali v Detroitu pri vodilni ekipi vzhodne konference (51-19).

Izid, liga NBA, redni del:
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 104:105 (30:37, 35:25, 22:20, 17:23)
Luka Dončić 33 (12:30 iz igre, 3:12 za tri, prosti meti 6:9, 8 podaj, 5 skokov, 4 izgubljene in 4 ukradene žoge v 33 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers dončić

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
22. 03. 2026 08.15
Sodniki so dno dna 😡
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596